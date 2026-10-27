Lula vence em 2.875 cidades e Flávio Bolsonaro, em 2.695; veja mapa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno das eleições de 2026, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 2.695 cidades. Os candidatos empataram em Marquinho, no Paraná, onde cada um recebeu 1.530 votos, o equivalente a 50% dos votos válidos.

O mapa abaixo mostra o resultado da disputa presidencial nos 5.571 municípios brasileiros. Em vermelho, estão as cidades em que Lula recebeu mais votos; em azul, aquelas em que Flávio Bolsonaro venceu. Quanto mais intensa a cor, maior a margem de votos válidos entre os candidatos.

Veja no mapa como ficou a distribuição dos votos por cidade no segundo turno das eleições de 2026.

O resultado nacional confirmou a reeleição de Lula. Com 100% das urnas apuradas, o presidente recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro somou 59.826.041 votos, ou 48,21%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A distribuição dos resultados variou entre as regiões do país. Lula venceu na maioria dos municípios do Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro foi o mais votado na maior parte das cidades do Sul e do Centro-Oeste.

Em quais cidades os candidatos viraram o resultado?

O segundo turno também alterou o resultado da disputa em parte do país. Lula virou o jogo em 211 municípios em relação ao primeiro turno. Flávio Bolsonaro conseguiu a virada em apenas uma cidade.

Onde Lula e Flávio tiveram mais votos?

O município com a maior proporção de votos para Lula foi Carnaubeira da Penha, em Pernambuco. O presidente recebeu 92,3% dos votos válidos na cidade, mais de 9,4 mil votos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 786 votos, o equivalente a 7,7%.

Já o melhor desempenho proporcional de Flávio Bolsonaro ocorreu em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul. O senador conquistou 90,6% dos votos válidos, cerca de 1,8 mil votos.

Em qual cidade Lula e Flávio empataram?

O único empate do segundo turno ocorreu em Marquinho, no Paraná. Os dois candidatos receberam 1.530 votos cada, o equivalente a 50% dos votos válidos. O município fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba.