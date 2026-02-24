Tiny Desk Brasil inicia 2026 com Gilberto Gil e patrocínio da Heineken

O Tiny Desk Brasil abriu a programação de 2026 com Gilberto Gil ao lado de Flor e Bento. O episódio será lançado nesta terça-feira, 24, às 11h, no canal do projeto no YouTube. A apresentação marcou o retorno semanal do formato no país e reuniu três gerações em um conteúdo patrocinado pela Heineken.

A escolha do artista conecta o projeto a um nome com mais de 55 anos de carreira, mais de 69 álbuns lançados e nove Grammys. Gilberto Gil também ocupa a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras desde 2021. No episódio, o repertório incluiu faixas como “Se Eu Quiser Falar com Deus” e “Tempo Rei”, música que dá nome à atual turnê do artista.

Gravado ao vivo no escritório do Google, em São Paulo, o programa mantém as regras do formato criado pela NPR em 2008: voz não amplificada e espaço reduzido. A proposta busca capturar a energia da performance ao vivo e estimular arranjos adaptados ao ambiente intimista.

Além da performance, o conteúdo reforça uma estratégia de distribuição baseada em surpresa e recorrência. O anúncio de cada atração ocorre às 9h do dia da estreia, com publicação nas redes sociais do projeto. Os episódios são lançados semanalmente às terças-feiras. O material editorial é assinado pela jornalista Lorena Calábria.

A presença de Flor e Bento amplia a narrativa do episódio. Flor estreou profissionalmente em 2020, aos 11 anos, ao gravar “Refazenda”. Em 2021, lançou o EP “De Avô Para Neta”. Bento, aos 22 anos, já participou de turnês como “Nós, A Gente”, “Gil in Concert” e “Aquele Abraço”. Ambos mantêm projetos autorais em andamento.

Durante o programa, Gil destacou a relação com os netos. “Continuam aprendendo comigo, aprendendo a aprender comigo.” Bento comentou o arranjo apresentado. “Essa versão de ‘Tempo Rei’ que a gente fez, em meio à turnê que também leva esse nome, com um arranjo mais íntimo, dá um outro tom pra música.”

Flor também citou a relação com o formato. “Escuto muito Tiny Desk no dia a dia. Gosto muito dos episódios com Daniel Caesar, Alicia Keys e Ney Matogrosso.”

O episódio integra o modelo comercial desenvolvido para a versão brasileira. A iniciativa é liderada pela Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube Brasil. O país é o terceiro no mundo a ter uma edição local do projeto fora dos Estados Unidos, após Japão e Coreia do Sul.

Globalmente, o Tiny Desk acumula mais de 3,5 bilhões de visualizações e já realizou mais de mil shows desde 2008. O Brasil aparece como o segundo país que mais consome o formato na plataforma.

Para a Heineken, o patrocínio reforça uma estratégia de associação cultural. “Dar continuidade à parceria com o Tiny Desk Brasil reforça a conexão da Heineken com a música e com a cultura brasileira de forma consistente e de longo prazo”, diz Fernanda Saboya, diretora de consumer connections do Grupo Heineken.

Segundo Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil, o projeto se sustenta na proximidade com a audiência. “O Brasil já é o segundo país que mais assiste ao projeto. Então, nada mais natural que termos uma versão só nossa.”

Além das apresentações, o Tiny Desk Brasil mantém o Tiny Talks, conteúdo adicional publicado às quintas-feiras, às 11h, com entrevistas conduzidas por Sarah Oliveira.

Criada em 2019, a Anonymous Content Brazil atua na produção de filmes, séries e publicidade. Desde 2025, é responsável pelo licenciamento e operação do Tiny Desk Brasil. No portfólio publicitário, a empresa registra campanhas para marcas como McDonald’s, Mercado Livre e Apple.