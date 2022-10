James Gunn é nomeado para chefia de divisão do DC Studios

Os produtores James Gunn e Peter Safran foram escolhidos para os títulos de co-presidente e diretor executivo da DC Studios, entidade de produção pertencente a Warner Bros. A informação foi confirmada pela revista Variety na última terça-feira, 25.

Gunn e Safran controlarão a direção criativa do arsenal de vilões e heróis da empresa, em filmes, TV, streaming e animação. Fontes ligadas a David Slava, CEO da Warner, afirmam que foi uma decisão "ousada" do diretor e que viu em James Gunn, um cineasta que está mergulhado na cultura geek.

As conversas com os produtores começaram durante o verão. Embora o pacote de remuneração da dupla seja atualmente desconhecido, especialistas do setor especulam que um trabalho desse tamanho, exigiria um pacote de US$ 6 milhões a US$ 8 milhões.

James Gunn começou sua carreira como roteirista no final de 1990, escrevendo Tromeo and Juliet (1996) e a franquia de filmes Scooby-Doo 1 e 2. Ele também dirigiu Super em 2010, Guardiões da Galáxia volumes 1 e 2 e mais recentemente o Esquadrão Suicida no ano passado.

