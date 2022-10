Halloween: 5 filmes de terror e suspense para assistir na Netflix

O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma data comemorativa conhecida em todo mundo que acontece no dia 31 de outubro. A comemoração da data é caracterizada por festas a fantasia com decorações assustadoras.

As pessoas costumam usar roupas que remetem a personagens de filmes de terror, seres assustadores do folclore, ou apenas roupas inusitadas que podem ser engraçadas.

Por conta do visual único e assombroso da data, o Halloween é o tema de diversos filmes e séries. Com a aproximação do dia, a EXAME preparou uma lista de 5 filmes da Netflix ideias para aproveitar o dia assustador.

5 filmes na Netflix para assistir no Halloween

1. Zumbilândia (1 e 2)

O filme se passa em um mundo onde praticamente toda a população foi infectada por um vírus que as transforma em zumbis. Existem poucos sobreviventes, dentre eles Columbus, um jovem universitário que quer voltar para sua cidade natal para tentar reencontrar seus pais. Tanto o primeiro filme quanto sua sequência são repletos de momentos de assustadores e de ação, mas também contam com muitos alívios cômicos, tornando a experiência mais engraçada.