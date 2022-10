Anitta é apontada como a maior revelação musical do ano pelo WSJ

Anitta foi escolhida pela revista Wall Street Journal como uma das pessoas que está mudando o mundo e como vivemos nele. A cantora foi a primeira selecionada para a 12ª edição do Innovator Awards, que reúne pessoas que revolucionam o entretenimento de alguma maneira.

A cantora começou sua carreira nas favelas do Rio de Janeiro e se tornou uma superstar brasileira com sua música que mistura ritmos brasileiros e latinos. Com o lançamento deste ano de seu álbum trilíngue, "Versions of Me", e do single de sucesso "Envolver", ela invadiu o mercado dos EUA, expandindo seu alcance muito além do Brasil.⁠

Agora, ela canta em cinco idiomas diferentes, fazendo sucessos em todo o mundo, colaborando com artistas como Madonna, Snoop Dogg e Missy Elliott — além de ter mais de 63 milhões de seguidores no Instagram.⁠

Em entrevista ao WSJ, Anitta lembrou o ceticismo da indústria brasileira sobre seus planos globais. “Eles disseram: ‘Bem, você pode tentar se tornar internacional, mas isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu, a última pessoa foi Carmen Miranda'", diz ela. "Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente.”

Carreira de atriz

Quando questionada se vai cantar e se apresentar para sempre, Anitta se espanta e diz: “Não para sempre. De jeito nenhum." Ela afirmou que continuará fazendo música por mais cinco a seis anos, e então será hora de encerrar sua carreira de cantora.

Em vez disso, ela está planejando assumir uma nova profissão: atuar. “É inútil para mim continuar me esforçando para continuar fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Já fiz o que era impossível”, diz. “O que é maior que o nº 1?”

Viagem para Marte?

Por enquanto, ela está analisando roteiros e planejando uma viagem especial de aniversário de 30 anos para março. No ano passado, o astrólogo da cantora disse para Anitta passar seu aniversário de 29 anos na Tailândia para dar sorte. Coincidência ou não, a viagem de dois dias de Anitta para lá, com uma amiga e uma pequena bolsa, resultou em uma música número 1 no Spotify e um prêmio VMA. Ela está planejando seguir o conselho de seu astrólogo novamente.

“Já mandei uma mensagem para ela e perguntei qual é o lugar no próximo ano, porque estou indo”, afirmou. “Se ela dissesse Marte, eu ligaria para Elon Musk e iria na hora.”