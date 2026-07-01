Jacob Elordi ou Callum Turner? Ex-diretora de elenco tem outra ideia para o novo 007

Daniel Craig encerrou sua trajetória como James Bond em 2021, com “007 – Sem Tempo para Morrer”, agora escolha do próximo intérprete do agente secreto mais famoso do cinema continua movimentando a indústria. Enquanto nomes como Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson aparecem entre os favoritos para assumir o papel, uma das principais responsáveis por moldar o elenco da franquia nas últimas décadas tem uma visão diferente sobre a disputa.

Debbie McWilliams, diretora de elenco que trabalhou em 13 dos 25 filmes de James Bond e participou da escolha de Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, afirmou em entrevista ao jornal britânico The Independent que não vê os três atores cotados atualmente como a escolha ideal para viver o personagem. “Eu não quero ver nenhum deles como James Bond.”

Apesar disso, outra diretora de elenco foi escalada para a tarefa pela Amazon MGM. Nina Gold, que trabalhou em "Game of Thrones", será a encarregada de escolher o novo 007. A escolha quebra o monopólio de quase quatro décadas de McWilliams na franquia, mas as seleções da antiga diretora pode pesar sobre Gold. Além disso, na série de fantasia da HBO ela fez escolhas de casting com poucas grandes estrelas, escolhendo atores e atrizes com maior presença no teatro britânico.

O novo filme será dirigido por Denis Villeneuve, que já finalizou a trilogia "Duna", com lançamento do aguardado último filme marcada para o dia 18 de dezembro deste ano, e agora embarca em outro universo cinematográfico clássico. O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, conhecido por criar o universo de "Peaky Blinders", outra saga amada por protagonistas ingleses sisudos em cenas de ação explosivas.

O que a diretoria de elenco procura em um novo Bond?

Para McWilliams, o principal requisito para interpretar 007 não é fama, beleza ou popularidade, mas o mistério em torno do ator. Segundo ela, o intérprete precisa manter certo anonimato para que o público consiga acreditar no personagem.

“É absolutamente essencial que ele mantenha um total enigma”, afirmou a diretora de elenco. Para ela, a audiência não deveria saber detalhes excessivos sobre a vida pessoal do ator, já que a própria natureza do personagem exige uma sensação de desconhecimento.

A profissional lembrou que os três últimos atores escolhidos para o papel — Dalton, Brosnan e Craig — não eram grandes estrelas quando assumiram a franquia. “Timothy e Pierce não eram particularmente conhecidos. Daniel tinha feito filmes independentes e tinha uma vida romântica bastante comentada, mas não era um nome de Hollywood”, explicou ao The Independent.

Por isso, McWilliams defende que o próximo James Bond deveria ser alguém “completamente inesperado”.

A diretora também relembrou a escolha de Craig, que inicialmente foi rejeitada por parte do público e da indústria. Segundo ela, o ator se tornou uma das melhores versões do personagem justamente por contrariar as expectativas.

Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson estão entre os favoritos

Apesar das críticas de McWilliams aos nomes mais comentados, os três astros continuam sendo apontados como candidatos ao papel, de acordo com a BBC e o The Guardian.

Callum Turner, de 36 anos, é considerado um dos favoritos nas casas de apostas. O ator participou da franquia “Animais Fantásticos” e foi indicado ao BAFTA pelo drama televisivo “The Capture”. Ele também ganhou atenção por seu relacionamento com a cantora Dua Lipa.

Jacob Elordi, de 28 anos, ganhou projeção internacional como Nate Jacobs na série “Euphoria”. O australiano também estrelou “Saltburn” e “Morro dos Ventos Uivantes”, além de ter sido indicado ao Oscar em 2026 por sua atuação em “Frankenstein”. Segundo a apresentadora Marina Hyde, do podcast “The Rest Is Entertainment”, fontes da indústria apontaram que o ator estaria entre os nomes mais fortes na disputa.

Já Harris Dickinson, de 29 anos, reúne experiências em produções de diferentes gêneros. O ator participou de filmes como “Triângulo da Tristeza” e “Babygirl”, além de interpretar um agente secreto britânico em “King’s Man”, franquia que satiriza o universo de James Bond. Ele também viverá John Lennon nas próximas cinebiografias dos Beatles.

Quem é Nina Gold?

Nina Gold ocupa a posição de diretora de elenco logo após ser indicada ao Oscar de "Melhor Elenco" em 2026, ano inaugural da categoria, por seu trabalho em "Hamnet".

Escalar os atores de uma grande franquia também não é novidade para ela. Gold já foi responsável pelo elenco das séries "Game of Thrones" e "The Crown", ambas com uma lista longa de atores premiados no Emmy.

Além disso, ela escolheu os atores de cinco filmes de "Star Wars", incluindo Daisy Ridley para o papel de Rey.

Aquisição da franquia '007' pela Amazon

A Amazon finalizou a aquisição da propriedade intelectual de "007" em março do ano passado. De acordo fontes ouvidas pelo portal Deadline, a compra foi feita por aproximadamente US$ 1 bilhão após impasses com a família responsável pela criação da saga.

“Desde sua estreia nos cinemas há mais de 60 anos, James Bond se tornou um dos personagens mais icônicos do entretenimento cinematográfico”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, em nota oficial da empresa. “Temos a honra de dar continuidade a esse valioso legado e estamos ansiosos para apresentar a próxima fase do lendário 007 ao público do mundo todo.”