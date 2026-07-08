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Jack Johnson volta ao Brasil com três shows em 2027; veja datas e ingressos

Cantor passa por Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo em fevereiro de 2027; pré-venda começa nesta semana

Jack Johnson: Artista havaiano volta ao Brasil quatro anos após sua última passagem pelo país e confirma apresentações em três capitais (Divulgação)

Jack Johnson: Artista havaiano volta ao Brasil quatro anos após sua última passagem pelo país e confirma apresentações em três capitais (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de julho de 2026 às 00h00.

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Os fãs brasileiros de Jack Johnson já têm encontro marcado com o cantor em 2027. O músico havaiano anunciou a passagem da turnê "SURFILMUSIC" pelo Brasil, com três apresentações programadas para fevereiro e participações especiais que prometem tornar a série de shows um dos destaques da agenda musical do próximo ano.

A turnê passará pelo Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo, marcando o retorno de Johnson ao país após sua última visita em 2023.

Datas e cidades da turnê

A primeira apresentação será em 16 de fevereiro, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Em seguida, o cantor sobe ao palco do Stage Music Park, em Florianópolis, no dia 18 de fevereiro. A passagem pelo Brasil termina em 20 de fevereiro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Nos shows do Rio de Janeiro e de Florianópolis, a abertura ficará por conta de Donavon Frankenreiter e G. Love. Em São Paulo, o convidado especial será Ben Harper & The Innocent Criminals, parceria que reúne dois artistas com longa trajetória em comum dentro da música e da cultura do surfe.

Como será a venda de ingressos

Clientes Itaú Private e Personnalité terão acesso à primeira etapa de pré-venda a partir desta terça-feira, 7 de julho, às 10h. A pré-venda para os demais clientes Itaú começa em 8 de julho, também às 10h. Já a venda para o público geral será aberta em 9 de julho, ao meio-dia.

Os ingressos para o show de São Paulo serão vendidos pela Eventim, enquanto as entradas para Rio de Janeiro e Florianópolis estarão disponíveis pela Livepass.

Turnê inspirada no universo do surfe

A "SURFILMUSIC Tour" acompanha o lançamento do documentário homônimo de Jack Johnson, projeto que reúne músicas, imagens e memórias ligadas ao surfe, tema que acompanha sua carreira desde antes do sucesso como cantor. O repertório da turnê combina canções clássicas com material ligado ao novo projeto.

Com sucessos como "Better Together", "Banana Pancakes" e "Upside Down", Jack Johnson volta ao Brasil levando aos palcos o estilo que o transformou em um dos principais nomes do folk contemporâneo.

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