Lucro do FGTS: veja qual é o saldo do fundo e quem tem direito à distribuição

Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 estão prestes a receber uma nova rodada de distribuição de lucros. O Conselho Curador do FGTS se reúne nesta terça-feira, 28, para bater o martelo sobre qual fatia do resultado do Fundo em 2025 será creditada nas contas vinculadas. O crédito funciona como um bônus anual sobre a poupança compulsória do trabalhador.

Segundo proposta do Ministério do Trabalho e Emprego encaminhada ao colegiado, o governo deve distribuir cerca de R$ 13,2 bilhões aos cotistas, o equivalente a aproximadamente 90% do lucro estimado do Fundo no ano passado, de R$ 14,7 bilhões.

O montante ainda depende de aprovação do Conselho, e o índice de correção que define quanto cada trabalhador recebe só será conhecido após a reunião.

Como o FGTS ganha dinheiro

O resultado do FGTS é a diferença entre as receitas e as despesas do Fundo ao longo do ano.

Do lado das receitas entram, principalmente, os juros e rendimentos das operações de crédito imobiliário, os ganhos com títulos públicos federais e outros títulos e valores mobiliários, além do retorno dos financiamentos em habitação, saneamento e infraestrutura urbana.

Do lado das despesas, o Fundo arca com a remuneração paga mensalmente às contas dos trabalhadores — calculada pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano —, além de pagar taxa de administração e demais custos operacionais. O que sobra dessa conta é o lucro do exercício, que o Conselho Curador pode decidir repartir com os cotistas.

Em 2025, o Fundo teve receita total próxima de R$ 64,5 bilhões e lucro estimado em R$ 14,7 bilhões, puxado sobretudo pelo crédito habitacional e pela carteira de títulos públicos. O número final será confirmado na aprovação do balanço pelo Conselho.

Como o lucro é distribuído

A distribuição de resultados do FGTS existe desde 2017 e está prevista na Lei nº 13.446/2017. Ela foi criada justamente para reforçar a rentabilidade das contas, que historicamente rendiam pouco com a fórmula TR + 3% ao ano, muitas vezes abaixo da inflação.

O rateio é proporcional: quanto maior o saldo da conta, maior a fatia do lucro. Para chegar ao valor, o Conselho Curador define anualmente um índice de distribuição, que é multiplicado pelo saldo que cada trabalhador tinha em 31 de dezembro do ano-base. A fórmula é simples:

Valor a receber = saldo da conta em 31/12/2025 × índice definido pelo Conselho

Para efeito de comparação, na distribuição do ano passado, referente ao resultado de 2024, o índice foi de 0,02042919.

Na prática, isso significou um crédito de R$ 20,43 para cada R$ 1.000 de saldo. Quem tinha R$ 5.000 na conta recebeu R$ 102,15 extras. O índice de 2025 será divulgado após a reunião desta terça.

Quem tem mais de uma conta — situação comum para quem trocou de emprego ao longo da vida — recebe o crédito em cada uma delas, sempre proporcional ao respectivo saldo. Vale tanto para contas ativas quanto inativas.

Somada à correção tradicional (TR + 3% ao ano), a distribuição do lucro eleva a rentabilidade efetiva das contas. Pela proposta em análise, o rendimento projetado do FGTS em 2025 chegaria a cerca de 6,90%, acima da inflação oficial do período, de 4,26% pelo IPCA — o que garante ganho real ao trabalhador.

Esse patamar acima da inflação atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual a correção das contas do FGTS deve, no mínimo, acompanhar o IPCA.

Quem tem direito ao crédito

Tem direito à distribuição todo trabalhador que possuía saldo em conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2025, a data de corte. O crédito é automático e feito pela Caixa Econômica Federal, agente operador do Fundo.

Um ponto importante: o que vale é o saldo na data de corte, não o saldo atual. Ou seja, mesmo quem sacou o dinheiro ao longo de 2026 tem direito à parcela do lucro referente ao que tinha guardado no fim de 2025. O mesmo raciocínio vale para contas inativas — de empregos antigos — que ainda tenham saldo.

Quando o dinheiro cai e como consultar

Por lei, a Caixa tem até 31 de agosto para creditar os valores, mas nos últimos anos o pagamento vem sendo antecipado para o fim de julho ou o começo de agosto. O depósito aparece no extrato da conta vinculada com a inscrição "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".

A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, gratuito para Android e iOS, nas agências da Caixa ou pelo Internet Banking do banco.

Atenção: o lucro não pode ser sacado a qualquer momento

Embora o crédito seja depositado automaticamente, ele não fica disponível para saque imediato nem pode ser retirado de forma isolada. O valor é incorporado ao saldo da conta e segue as mesmas regras de uso do Fundo, previstas na Lei nº 8.036/1990.

Na prática, o trabalhador só consegue acessar o dinheiro — incluindo a parcela do lucro — nas situações autorizadas, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, diagnóstico de doenças graves ou falecimento do titular. Quem optou pelo saque-aniversário também pode retirar parte do saldo, com o lucro incorporado, uma vez por ano, no mês de aniversário — mas abre mão do saque-rescisão integral em caso de demissão.