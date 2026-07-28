Lucro do FGTS: veja qual é o saldo do fundo e quem tem direito à distribuição

FGTS: Conselho Curador decide lucro a ser distribuído nesta terça-feira (28) (Blossom Stock Studio/Shutterstock)
Editor de Invest
Publicado em 28 de julho de 2026 às 05h00.
Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 estão prestes a receber uma nova rodada de distribuição de lucros. O Conselho Curador do FGTS se reúne nesta terça-feira, 28, para bater o martelo sobre qual fatia do resultado do Fundo em 2025 será creditada nas contas vinculadas. O crédito funciona como um bônus anual sobre a poupança compulsória do trabalhador.
Segundo proposta do Ministério do Trabalho e Emprego encaminhada ao colegiado, o governo deve distribuir cerca de R$ 13,2 bilhões aos cotistas, o equivalente a aproximadamente 90% do lucro estimado do Fundo no ano passado, de R$ 14,7 bilhões.
O montante ainda depende de aprovação do Conselho, e o índice de correção que define quanto cada trabalhador recebe só será conhecido após a reunião.
O resultado do FGTS é a diferença entre as receitas e as despesas do Fundo ao longo do ano.
Do lado das receitas entram, principalmente, os juros e rendimentos das operações de crédito imobiliário, os ganhos com títulos públicos federais e outros títulos e valores mobiliários, além do retorno dos financiamentos em habitação, saneamento e infraestrutura urbana.
Do lado das despesas, o Fundo arca com a remuneração paga mensalmente às contas dos trabalhadores — calculada pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano —, além de pagar taxa de administração e demais custos operacionais. O que sobra dessa conta é o lucro do exercício, que o Conselho Curador pode decidir repartir com os cotistas.
Em 2025, o Fundo teve receita total próxima de R$ 64,5 bilhões e lucro estimado em R$ 14,7 bilhões, puxado sobretudo pelo crédito habitacional e pela carteira de títulos públicos. O número final será confirmado na aprovação do balanço pelo Conselho.
A distribuição de resultados do FGTS existe desde 2017 e está prevista na Lei nº 13.446/2017. Ela foi criada justamente para reforçar a rentabilidade das contas, que historicamente rendiam pouco com a fórmula TR + 3% ao ano, muitas vezes abaixo da inflação.
O rateio é proporcional: quanto maior o saldo da conta, maior a fatia do lucro. Para chegar ao valor, o Conselho Curador define anualmente um índice de distribuição, que é multiplicado pelo saldo que cada trabalhador tinha em 31 de dezembro do ano-base. A fórmula é simples:
Valor a receber = saldo da conta em 31/12/2025 × índice definido pelo Conselho
Para efeito de comparação, na distribuição do ano passado, referente ao resultado de 2024, o índice foi de 0,02042919.
Na prática, isso significou um crédito de R$ 20,43 para cada R$ 1.000 de saldo. Quem tinha R$ 5.000 na conta recebeu R$ 102,15 extras. O índice de 2025 será divulgado após a reunião desta terça.
Quem tem mais de uma conta — situação comum para quem trocou de emprego ao longo da vida — recebe o crédito em cada uma delas, sempre proporcional ao respectivo saldo. Vale tanto para contas ativas quanto inativas.
Somada à correção tradicional (TR + 3% ao ano), a distribuição do lucro eleva a rentabilidade efetiva das contas. Pela proposta em análise, o rendimento projetado do FGTS em 2025 chegaria a cerca de 6,90%, acima da inflação oficial do período, de 4,26% pelo IPCA — o que garante ganho real ao trabalhador.
Esse patamar acima da inflação atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual a correção das contas do FGTS deve, no mínimo, acompanhar o IPCA.
Tem direito à distribuição todo trabalhador que possuía saldo em conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2025, a data de corte. O crédito é automático e feito pela Caixa Econômica Federal, agente operador do Fundo.
Um ponto importante: o que vale é o saldo na data de corte, não o saldo atual. Ou seja, mesmo quem sacou o dinheiro ao longo de 2026 tem direito à parcela do lucro referente ao que tinha guardado no fim de 2025. O mesmo raciocínio vale para contas inativas — de empregos antigos — que ainda tenham saldo.
Por lei, a Caixa tem até 31 de agosto para creditar os valores, mas nos últimos anos o pagamento vem sendo antecipado para o fim de julho ou o começo de agosto. O depósito aparece no extrato da conta vinculada com a inscrição "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".
A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, gratuito para Android e iOS, nas agências da Caixa ou pelo Internet Banking do banco.
Embora o crédito seja depositado automaticamente, ele não fica disponível para saque imediato nem pode ser retirado de forma isolada. O valor é incorporado ao saldo da conta e segue as mesmas regras de uso do Fundo, previstas na Lei nº 8.036/1990.
Na prática, o trabalhador só consegue acessar o dinheiro — incluindo a parcela do lucro — nas situações autorizadas, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, diagnóstico de doenças graves ou falecimento do titular. Quem optou pelo saque-aniversário também pode retirar parte do saldo, com o lucro incorporado, uma vez por ano, no mês de aniversário — mas abre mão do saque-rescisão integral em caso de demissão.