Da Augusta a Pinheiros: como o avanço imobiliário está mudando a boemia paulistana

A movimentação de bares tradicionais em São Paulo mostra como o mapa da boemia paulistana vem se redesenhando. Recentemente, o Bar do Biu, em Pinheiros, anunciou que deixará o imóvel onde funciona há mais de 40 anos, e o Bar Caracol confirmou que retornará ao Centro após passar alguns anos na Barra Funda.

Embora a família de Rogério Biu tenha comprado o ponto comercial na rua João Moura com a Cardeal Arcoverde, em 1987, não era proprietária do imóvel. O prédio permanecia em nome de terceiros. “A gente tentou comprar algumas vezes com o antigo dono, ele sempre deixou aberto pra gente que não vendia imóveis”, disse.

Durante esse período, a família pagava aluguel e IPTU regularmente. Em 2003, quando o bar expandiu para a casa vizinha, negociaram com o proprietário para que ele comprasse a residência ao lado e a alugasse ao restaurante, permitindo a expansão do negócio. Mas o dono do imóvel, que tinha conta frequente com a família, faleceu. A filha herdou o imóvel e fez uma permuta com uma incorporadora, resultando na ordem de despejo para a construção de um novo edifício.

O Bar do Biu permaneceu em Pinheiros por mais de 40 anos (Leandro Fonseca/Exame)

A demolição está prevista para 2027 e, segundo Rogério, a única proposta recebida foi a possibilidade de alugar uma loja no futuro edifício, após cerca de quatro anos de obras, com um valor considerado inviável.

Os registros públicos levantados pela plataforma de dados imobiliários Atlas Dados reforçam esse movimento. Entre janeiro e abril de 2026, sete imóveis contíguos da quadra, com frente para a Rua Cardeal Arcoverde e fundos para a Rua João Moura, foram negociados em sequência em uma operação típica de montagem de terreno para incorporação imobiliária.

As transações somam R$ 9,34 milhões por 867 metros quadrados de terreno. Entre os imóveis negociados estão justamente os de números 772 e 776, onde funciona o Bar do Biu.

“O bairro da minha infância acabou. Muitos amigos e vizinhos foram embora porque as casas deram lugar a prédios e hospitais”, afirma Rogério.

Ele acrescenta que a verticalização também altera a relação entre a vizinhança e os bares. Com mais moradores em edifícios residenciais, aumentam as reclamações por barulho e horário de funcionamento, o que dificulta a permanência de estabelecimentos tradicionais. Diante desse cenário, a família decidiu encerrar as atividades em vez de procurar um novo endereço.

Além da aposentadoria dos pais, Rogério afirma que o custo para comprar um ponto comercial hoje tornou a mudança financeiramente inviável.