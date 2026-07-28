O erro que quase todo mundo comete ao conversar com o ChatGPT

Quem usa o ChatGPT pela primeira vez costuma fazer perguntas da mesma forma que faria a um mecanismo de busca: escreve poucas palavras, envia o comando e espera uma resposta pronta.

Embora a estratégia funcione em algumas situações, ela também explica por que muitos usuários ficam frustrados com o resultado. A qualidade da resposta está diretamente relacionada à qualidade da instrução.

Como modelos de linguagem geram conteúdo a partir do contexto recebido, comandos genéricos deixam espaço para interpretações diferentes daquela imaginada pelo usuário. Em muitos casos, não é a inteligência artificial que "erra", mas a forma como ela foi orientada.

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Quanto mais contexto, melhor o resultado

Um dos erros mais comuns é fazer pedidos muito amplos, como "escreva um texto sobre marketing" ou "explique inteligência artificial".

Sem informações adicionais, o modelo precisa assumir qual é o objetivo da tarefa, o público-alvo, o nível de profundidade e até o formato da resposta. Em vez disso, especialistas recomendam fornecer o máximo de contexto possível.

Informações como quem vai ler o texto, qual é o objetivo, o tom desejado, o tamanho esperado e até exemplos do resultado ideal ajudam a reduzir ambiguidades e tornam a resposta muito mais alinhada à expectativa.

Tratar a conversa como um processo

Outro equívoco frequente é esperar que a primeira resposta seja definitiva. O ChatGPT foi projetado para funcionar de maneira conversacional. Isso significa que o usuário pode pedir ajustes, solicitar mais exemplos, mudar o nível de complexidade ou até pedir que o texto seja reescrito em outro estilo.

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Em vez de abrir uma nova conversa a cada tentativa, vale a pena aproveitar o histórico do chat para refinar o resultado. Como o modelo mantém o contexto da interação, cada novo comando pode servir para aperfeiçoar a resposta anterior.

Dizer o que não deve aparecer

Grande parte das pessoas descreve apenas o que deseja receber, mas esquece de indicar o que deve ser evitado.

Instruções como "não use linguagem técnica", "evite repetições", "não invente informações", "escreva em português do Brasil" ou "não utilize listas" ajudam a limitar as possibilidades de resposta e reduzem a necessidade de edições posteriores.

Na prática, orientar o modelo sobre restrições costuma ser tão importante quanto explicar a tarefa principal.

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A IA não adivinha intenções

Outro erro recorrente é presumir que o ChatGPT conhece detalhes que nunca foram informados. Se o usuário pede para escrever um e-mail, por exemplo, mas não explica quem é o destinatário, qual é o objetivo da mensagem ou qual tom deve ser utilizado, a ferramenta preencherá essas lacunas com suposições estatísticas.

O resultado pode até parecer coerente, mas não necessariamente atenderá à necessidade de quem fez o pedido.

Por isso, profissionais que utilizam inteligência artificial no trabalho costumam dedicar mais tempo à elaboração do prompt do que à própria execução da tarefa.