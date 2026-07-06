Isabel Johansen: a história da ex-jogadora que conquistou Haaland antes da fama

Enquanto Erling Haaland, 25, segue como um dos principais nomes da Copa do Mundo de 2026, outra figura desperta a curiosidade do público. A norueguesa Isabel Haugseng Johansen, 22, companheira do atacante, vem ganhando espaço na imprensa internacional por sua própria trajetória, que passa pelo futebol, pela maternidade e, agora, pelo universo da moda.

Dos campos de Bryne para a vida pública

Natural de Bryne, na Noruega, Isabel cresceu na mesma cidade de Haaland e também deu seus primeiros passos no futebol pelo Bryne FK. Ela atuou na equipe feminina do clube durante a juventude e chegou a comentar que sua principal característica dentro de campo era a velocidade, lembrando com carinho do período em que jogava profissionalmente.

A experiência nos gramados acabou se tornando um elo importante na relação com o atacante. Em entrevistas, Haaland afirmou que aprecia o fato de Isabel compreender a rotina, a pressão e as exigências da carreira de um jogador de elite, algo que fortalece a convivência do casal.

Uma história que começou na infância

Os dois se conhecem desde crianças, quando conviviam em Bryne e frequentavam o mesmo clube. Apesar da amizade antiga, o relacionamento amoroso começou apenas em 2021, quando Haaland já defendia o Borussia Dortmund.

Segundo o atacante revelou à emissora norueguesa NRK, foi Isabel quem tomou a iniciativa ao enviar a primeira mensagem. Desde então, o casal mantém um relacionamento marcado pela discrição, longe da exposição constante das redes sociais.

Isabel Haugseng Johansen, namorada do jogador Erling Haaland (Reprodução / Redes sociais)

Família e privacidade

Em dezembro de 2024, Isabel e Haaland tiveram o primeiro filho. Os dois optaram por preservar a identidade da criança e evitam divulgar imagens ou informações sobre a vida familiar.

O atacante já contou que a chegada do filho trouxe mudanças importantes para sua rotina. Segundo ele, a paternidade ajuda a desligar do futebol quando está em casa, permitindo um equilíbrio maior entre a carreira e a vida pessoal.

Isabel Johansen e Haaland têm um filho juntos (Reprodução/Instagram)

Nova fase na moda

Depois de deixar os gramados, Isabel passou a investir na produção de conteúdo voltado para moda, beleza e estilo de vida. Em 2026, ela estampou pela primeira vez a capa da revista norueguesa KK e foi anunciada como embaixadora da joalheria Langgaard, parceria que também prevê o lançamento de uma coleção assinada por ela.

Em entrevistas, Isabel afirmou que vê a moda como uma forma de expressar sua personalidade. Ela também revelou que referências como Diana, Princesa de Gales, Grace Kelly e Kendall Jenner inspiram seu estilo, que define como elegante e contemporâneo.

Presença constante nas arquibancadas

Durante a Copa do Mundo de 2026, Isabel tem acompanhado a campanha da Noruega de perto e compartilhado registros das viagens e dos jogos nas redes sociais. Após a classificação da seleção norueguesa diante do Brasil, com dois gols do atacante, ela publicou uma foto ao lado do companheiro logo após a vitória, destacando o orgulho pela dedicação e pela trajetória construída ao longo dos anos.