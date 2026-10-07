Lula diz que campanha do 1º turno foi 'aquém da capacidade', faz vídeos em selfie e investe em redes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 7, que sua campanha no primeiro turno ficou "aquém da capacidade" e reiterou que esperava ter vencido a eleição no primeiro turno. O presidente afirmou que vai ampliar sua presença nas redes sociais e já postou dois vídeos gravados como selfies.

A declaração foi dada durante uma plenária com parlamentares jovens aliados que foram eleitos ou reeleitos no último domingo. Ali, Lula ouviu que é preciso intensificar a atividade de redes e mudar a linguagem. O presidente, que já tinha ouvido críticas similares na segunda-feira, publicou em suas redes sociais uma selfie nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira, Lula disse que sua campanha "tomou um gol" do time adversário, mas que a partida (eleição) está longe de acabar.

O presidente pediu empenho dos aliados para defender o fim da escala 6x1 e traduzir ao grande público o que o projeto significa. O presidente voltou a criticar a proposta alternativa de Flávio Bolsonaro para a jornada de trabalho, que estipula pagamento por hora trabalhada e acordos individuais.

"O que eles estão inventando é uma história de que é melhor negociar (individualmente) com o patrão, como se em um acordo leonino, o trabalhador tivesse alguma vantagem", disse Lula.

Lula afirmou ainda que "a política de inclusão" dos governos do PT "está longe de acabar" e afirmou que é preciso estar próximo do povo "não apenas na época da eleição".

O presidente disse também à militância que é preciso demonstrar ao povo que um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) significaria o aumento da pobreza, o congelamento do salário mínimo, de aposentadorias e a reversão de politicas como o Pé de Meia.

"Nós sabemos que eles vão destruir tudo o que a gente fez", disse o presidente. Lula afirmou que é preciso dizer à população mais pobre que boa parte da ascensão social que tiveram nos governos do PT "pode ser pouco", mas será revertida se Flávio Bolsonaro governar o Brasil.

Entre os presentes ao encontro, estão os deputados federais eleitos Guilherme Cortez (PSOL), Ana Elisa (PT-MG) e Jones Manoel (PC do B-PE) e a deputada reeleita Camila Jara (PT-MS), todos jovens lideranças de esquerda, além dos tradicionais aliados de longa data reeleitos, como Maria do Rosário (PT-RS), e de derrotados como o líder do governo no Congresso Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Selfie, fandom e grupos de Whatsapp

Entre as sugestões que foram dadas nos últimos dias à campanha de Lula, está uma mudança na linguagem de redes do próprio presidente, com o uso de selfies.

O presidente ouviu essa sugestão uma série de vezes, uma delas, na noite de segunda-feira, do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Na ocasião, o presidente disse que vai manter seu estilo de campanha de corpo a corpo, mas nesta quarta-feira publicou seus primeiros dois vídeos no formato de selfie.

Em um deles, Lula desafia Flávio Bolsonaro e o PL a votarem a favor da PEC da escala 6x1. A oposição bolsonarista é contrária ao texto, mas, dada a popularidade da pauta, atua para que o texto não seja votado antes das eleições.

Em outro vídeo, Lula conclama apoiadores a irem "para a rua" para conversar com as pessoas e virar votos para ganhar a eleição e "evitar o retrocesso".

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Outra sugestão que foi acatada pela campanha é a criação de grupos regionais para a divulgação de realizações do governo Lula focalizadas em cada região.

Aliados de São Paulo argumentaram que, para aumentar o alcance da campanha de desconstrução da imagem de Flávio Bolsonaro, é preciso mobilizar influenciadores e artistas para que eles também repliquem os argumentos da militância petista. Em São Paulo, está programada para este domingo uma caminhada realizada por fãs-clubes de artistas que apoiam Lula.