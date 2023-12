Iron Maiden anuncia show no Brasil em 2024; veja datas e como comprar ingressos

Já não restam mais dúvidas: Bruce Dickinson e os outros membros do Iron Maiden querem fazer do Brasil uma passagem obrigatória e anual. A banda anunciou nesta terça-feira, 12, sua 13ª visita aos solos brasileiros, que acontecerá em São Paulo, no Allianz-Parque em dezembro de 2024, uma apresentação única da turnê "Future Past".

Dickinson esteve por aqui ao final de novembro desse ano, mas sozinho, para se apresentar nos palcos da CCXP23. Por lá, além de explorar um pouco de sua carreira como músico na banda, ele também performou uma de suas músicas a cappella, tirou fotos com fãs e autografou CDs e vinis. A última passagem da banda completa no país foi em 2022, mas, no total, o Iron Maiden já realizou 44 shows no Brasil. A primeira vez foi em no Rock In Rio de 1985.

Os ingressos para o show de 2024 ficarão disponíveis a partir da próxima semana, no site da Livepass.

Quando é o show do Iron Maiden no Brasil?

A banda se apresenta em São Paulo, no Allianz-Parque, no dia 6 de dezembro de 2024. Nenhuma outra apresentação foi anunciada em outros estados ou cidades brasileiras.

Como comprar ingressos para o show do Iron Maiden no Brasil?

A venda de ingressos começa já na próxima semana no site da Livepass. A pré-venda será feita pelo Santander no dia 18 de dezembro, e os clientes do banco poderão parcelar o valor em até 6x. Já a venda geral tem início no dia 20 de dezembro, e o público pode parcelar o preço em até 3x.

Qual o valor do show do Iron Maiden no Brasil?

O valor dos ingressos ainda não foi totalmente divulgado.