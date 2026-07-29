Ingressos para o show do Jão: pré-venda abre hoje; veja preços e setores

A pré-venda de ingressos para a primeira apresentação ao vivo de “Memórias Póstumas”, novo álbum de Jão, será aberta nesta quarta-feira, 29, às 10h.

Nesta etapa, a compra será exclusiva para clientes com cartão de crédito Itaú e acontecerá apenas pelo site da Eventim. Os clientes do banco terão 30% de desconto no valor dos ingressos inteiros e poderão parcelar a compra em até três vezes sem juros.

O show está marcado para 25 de setembro, às 20h, no Nubank Parque, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 130.

Que horas abre a pré-venda de ingressos para o show do Jão?

A pré-venda para clientes com cartão de crédito Itaú começa às 10h desta quarta-feira, 29, exclusivamente pelo site da Eventim.

A primeira etapa da pré-venda, destinada aos clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité, começou na terça-feira, 28.

A venda geral será aberta na quinta-feira, 30, às 10h pelo site. Na bilheteria oficial, as entradas começarão a ser comercializadas às 11h.

Quem pode comprar na pré-venda?

A pré-venda desta quarta-feira é destinada aos clientes com cartão de crédito Itaú. O banco oferece 30% de desconto sobre o preço dos ingressos inteiros, além de parcelamento em até três vezes sem juros.

O limite durante a pré-venda é de quatro ingressos por CPF, dos quais até dois podem ser de meia-entrada. O desconto para clientes Itaú é aplicável somente aos ingressos inteiros.

Quanto custam os ingressos para o show do Jão?

Na venda geral, cada pessoa poderá comprar até seis entradas, com limite de duas meias-entradas. Pelo site, será possível parcelar em até dez vezes com juros.

Os valores variam de R$ 130 a R$ 995, de acordo com o setor e a modalidade escolhida.

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Cadeira superior

Meia-entrada: R$ 130

Cliente Itaú: R$ 182

Ingresso social: R$ 208

Inteira: R$ 260

Cadeira inferior

Meia-entrada: R$ 220

Cliente Itaú: R$ 308

Ingresso social: R$ 352

Inteira: R$ 440

Pista

Meia-entrada: R$ 247,50

Cliente Itaú: R$ 346,50

Ingresso social: R$ 396

Inteira: R$ 495

Pacote VIP Super Fã Itaú

Meia-entrada: R$ 747,50

Cliente Itaú: R$ 846,50

Ingresso social: R$ 896

Inteira: R$ 995

O pacote VIP inclui um ingresso para o setor Pista, entrada antecipada por fila exclusiva, credencial especial, pôster da turnê em edição limitada e um kit com produtos exclusivos.

Os horários da experiência VIP serão divulgados até 48 horas antes do evento, pelas redes sociais e pelo e-mail cadastrado no momento da compra.

Onde comprar ingressos para o show do Jão?

Os ingressos serão vendidos pelo site oficial da Eventim.

Na abertura da venda geral, na quinta-feira, 30, também será possível comprar presencialmente na Bilheteria B do Nubank Parque, a partir das 11h.

Nos demais dias, o atendimento será realizado na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h. Os pontos fecham em feriados, emendas de feriados, dias de jogos e datas com eventos realizados por outras empresas.

A taxa administrativa será cobrada em todos os canais. As compras também estão sujeitas à taxa de processamento, exceto nos pagamentos em dinheiro.

Bilheteria B — no dia de abertura da venda geral

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Portão B, Água Branca, São Paulo.

Bilheteria A — demais dias

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo.

Como será o show de 'Memórias Póstumas'?

Jão anunciou a apresentação na segunda-feira, 27, após passar mais de um ano afastado dos palcos. O espetáculo será realizado pela 30e em parceria com a U.F.O Produções e terá um palco 360º instalado no centro do estádio.

Antes do anúncio, o cantor publicou uma contagem regressiva e um rascunho do palco em seu site. A estrutura era um desejo de Jão desde a turnê anterior.

Sucessor de “SUPER”, lançado em 2023, “Memórias Póstumas” marca o retorno do artista após o período longe dos holofotes.