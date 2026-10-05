Quem a família Bolsonaro elegeu nas eleições de 2026? Veja os nomes eleitos

Michelle Bolsonaro: ex-primeira-dama foi eleita senadora pelo Distrito Federal (Câmara do RJ/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h01.
A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu quatro dos oito parentes que disputaram as eleições neste domingo, 4.
Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro conquistaram vagas no Senado, enquanto Jair Renan Bolsonaro e Renato Bolsonaro foram eleitos deputados federais.
Os oito candidatos concorreram pelo PL em quatro unidades da Federação: Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.
Na disputa pela Presidência, o senador Flávio Bolsonaro vai ao segundo turno contra o presidente Lula (PT). A votação está marcada para domingo, 25 de outubro.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo Distrito Federal na primeira eleição que disputou. Ela fez chapa com Bia Kicis (PL), que conquistou a outra vaga em jogo.
Com o resultado, a bancada do DF no Senado passa a ser formada exclusivamente por mulheres. Damares Alves (Republicanos), a terceira representante do Distrito Federal, tem mandato até 2030.
Após 25 anos como vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro foi eleito senador por Santa Catarina. Para disputar o cargo, o filho do ex-presidente transferiu o domicílio eleitoral para o estado.
Carlos venceu uma disputa apertada que envolveu Esperidião Amin (PP) e Carol de Toni (PL). A candidata do PL ficou com a segunda cadeira catarinense.
Jair Renan Bolsonaro foi eleito deputado federal por Santa Catarina e vai assumir seu primeiro mandato no Congresso.
Filho do ex-presidente, ele é vereador em Balneário Camboriú desde 2024, quando disputou sua primeira eleição. Na corrida pela Câmara, usou o nome de urna “Jair Bolsonaro”.
Irmão mais novo do ex-presidente, Renato Bolsonaro foi eleito deputado federal por São Paulo e também chega pela primeira vez à Câmara dos Deputados.
Ele já havia concorrido aos cargos de vereador e prefeito em municípios do interior e do litoral paulista.
Rogéria Bolsonaro, primeira ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não foi eleita. Ela foi vereadora na capital fluminense entre 1993 e 2001.
Marcelo Bolsonaro, parente mais distante do ex-presidente, também não se elegeu. Candidato a deputado estadual em São Paulo, recebeu pouco mais de 8 mil votos.
Já Valéria Bolsonaro, deputada estadual em São Paulo, buscou a reeleição para a Assembleia Legislativa, mas não foi eleita. Ela é casada com um primo de segundo grau do ex-presidente Jair Bolsonaro.