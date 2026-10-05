Quem a família Bolsonaro elegeu nas eleições de 2026? Veja os nomes eleitos

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu quatro dos oito parentes que disputaram as eleições neste domingo, 4.

Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro conquistaram vagas no Senado, enquanto Jair Renan Bolsonaro e Renato Bolsonaro foram eleitos deputados federais.

Os oito candidatos concorreram pelo PL em quatro unidades da Federação: Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na disputa pela Presidência, o senador Flávio Bolsonaro vai ao segundo turno contra o presidente Lula (PT). A votação está marcada para domingo, 25 de outubro.

Michelle Bolsonaro no Senado pelo DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo Distrito Federal na primeira eleição que disputou. Ela fez chapa com Bia Kicis (PL), que conquistou a outra vaga em jogo.

Com o resultado, a bancada do DF no Senado passa a ser formada exclusivamente por mulheres. Damares Alves (Republicanos), a terceira representante do Distrito Federal, tem mandato até 2030.

Carlos Bolsonaro no Senado por SC

Após 25 anos como vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro foi eleito senador por Santa Catarina. Para disputar o cargo, o filho do ex-presidente transferiu o domicílio eleitoral para o estado.

Carlos venceu uma disputa apertada que envolveu Esperidião Amin (PP) e Carol de Toni (PL). A candidata do PL ficou com a segunda cadeira catarinense.

Jair Renan Bolsonaro na Câmara por SC

Jair Renan Bolsonaro foi eleito deputado federal por Santa Catarina e vai assumir seu primeiro mandato no Congresso.

Filho do ex-presidente, ele é vereador em Balneário Camboriú desde 2024, quando disputou sua primeira eleição. Na corrida pela Câmara, usou o nome de urna “Jair Bolsonaro”.

Renato Bolsonaro na Câmara por SP

Irmão mais novo do ex-presidente, Renato Bolsonaro foi eleito deputado federal por São Paulo e também chega pela primeira vez à Câmara dos Deputados.

Ele já havia concorrido aos cargos de vereador e prefeito em municípios do interior e do litoral paulista.

Outros candidatos da família não se elegeram

Rogéria Bolsonaro, primeira ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não foi eleita. Ela foi vereadora na capital fluminense entre 1993 e 2001.

Marcelo Bolsonaro, parente mais distante do ex-presidente, também não se elegeu. Candidato a deputado estadual em São Paulo, recebeu pouco mais de 8 mil votos.

Já Valéria Bolsonaro, deputada estadual em São Paulo, buscou a reeleição para a Assembleia Legislativa, mas não foi eleita. Ela é casada com um primo de segundo grau do ex-presidente Jair Bolsonaro.