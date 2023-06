História de gêmeas trans do interior de Minas ganha série na HBO Max e discovery+

Para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+ em junho, a HBO Max e o discovery+ lançam nesta quinta-feira, 1°, um docu-reality com uma história totalmente brasileira.

Em “Gêmeas Trans: Uma Nova Vida”, conhecemos Mayla e Sofia, duas irmãs do interior de Minas Gerais que fizeram história aos 19 anos quando se tornaram as primeiras gêmeas do mundo a realizar a cirurgia de redesignação sexual juntas. Elas também foram as mais novas a fazer o procedimento no Brasil.

A cirurgia de redesignação sexual é um procedimento médico que visa adequar os órgãos genitais de uma pessoa às características físicas do gênero com o qual ela se identifica. “Foi uma decisão muito importante para nós, porque queríamos alinhar nossa identidade de gênero com nosso corpo”, conta Sofia.

Sofia ressalta que cada pessoa trans tem sua própria jornada, ou seja, nem todas optam pelo mesmo caminho das irmãs. Mas as duas sofriam de disforia de gênero, e desde novas sonham em passar pela cirurgia. “Decidimos fazer [juntas] porque teríamos o apoio mútuo e a compreensão uma da outra, o que dá uma força adicional durante todo o processo”, adiciona Mayla. Elas não imaginavam, mas o que estavam fazendo acabaria nos principais portais de notícia do mundo todo.

Nova série

Hoje com 21, elas encaram novos desafios na vida – brigas, amor e até um concurso de beleza na cidade natal de cerca de 4 mil habitantes – e que serão possíveis acompanhar ao longo dos seis episódios do reality. Mayla é estudante de medicina em Buenos Aires, e Sofia estuda Engenharia em Franca, São Paulo, mas as gravações foram feitas durante as férias das meninas.

O reality não se distancia muito dos tradicionais que já conhecemos -- cenas engraçadas, levemente encenadas, e brigas entre irmãs muito como as "Kardashians". Mas a série não se distancia dos desafios de vida que as mulheres trans enfrentam há décadas. No primeiro episódio, por exemplo, elas conhecem Michelly X, renomada estilista e mulher trans que assina looks de personalidades como Ivete Sangalo, Xuxa, Anitta e muitas outras.

"Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, com uma expectativa de vida de 35 anos. Queremos passar essa informação e visão para ajudar aqueles que têm dificuldade de assumir para a família”, disse Mayla. “Também queremos mostrar quem somos, eu e a Sofia, embora não acho que seja possível mostrar tudo em apenas seis episódios”.

“Gêmeas Trans: Uma Nova Vida” já está disponível na HBO Max e no discovery+. Assista ao trailer: