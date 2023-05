Dia Internacional contra a Homofobia: confira 10 frases sobre orgulho LGBTQIA+

Nesta quarta-feira, 17, é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, uma data para reforçar a importância do combate a discriminação contra a população LGBTQIA+. A data está incluída no calendário desde 2010, de acordo com o Decreto de 4 de junho do mesmo ano.

Também conhecido como dia internacional contra transfobia e bifobia, o dia 17 de maio é para debater os mais variados tipos de preconceitos contra as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Em termos gerais, ela visa trazer um debate para o desenvolvimento da criminalização do preconceito.

Por que 17 de maio é Dia Internacional contra a Homofobia?

A data é celebrada no dia 17 de maio, em homenagem ao dia que o termo “homossexualismo”, passou a ser desconsiderado quando se refere a população LGBT. Os termos com "ismo" no final, indicam algum tipo de doença e a retirada do termo, foi um importante passo para inibir a discriminação.

O homossexualismo foi excluído da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990.

Confira 10 frases para celebrar o Dia Internacional contra a Homofobia

1 - Ser gay não é estranho. Estranho é ser homofóbico

2 - Não é preciso ser gay, lésbica ou bi para ser contra a homofobia. Basta ter um cérebro e uma boa dose de bom senso

3 - O respeito não vê cor, religião e muito menos orientação sexual. Ele é universal e cabe a nós mesmos lutar pelo direito de todos.

4 - Consideramos justa toda forma de amor.

5 - Amar quem eu quero é um direito de foro íntimo! A sociedade tem que respeitar e o governo, garantir

6 - O amor não tem opção sexual! O amor simplesmente acontece

7 - Amor entre pessoas do mesmo sexo não é e nunca será um problema. O problema é o seu preconceito!

8 - Orgulho LGBT é amar quem eu quiser amar, é poder sair de mãos dadas na rua e demonstrar amor em público sem ter vergonha

9 - Entender e respeitar o próximo como ser humano, com seus defeitos e qualidades, é o que nos deixa mais próximos de uma sociedade mais justa

10- Orgulho pra mim é lutar para ser quem eu sou em uma sociedade que tenta nos matar diariamente

