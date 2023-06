Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia dos filmes dramáticos "Uma Linda Vida" e "O Último Vagão". Já no Prime Video, estreia da série policial "Deadloch" e dos filmes de ação "Esquema de Risco: Operação Fortune" e "Resgate em Medelín".

Uma Linda Vida (Netflix)

A vida de Elliott, um jovem pescador com uma voz de ouro, dá uma reviravolta quando ele é descoberto por Suzanne, uma empresária famosa no mundo da música. A profissional inventa uma dupla, formada por Elliott e a produtora musical Lilly, que também é sua filha distante. No entanto, segredos do passado ameaçam a ascensão do jovem ao estrelato e sua possibilidade de viver um grande amor.

O Último Vagão (Netflix)

Ikal e sua família viajam por todo o país de trem, enquanto seu pai, Tomás, conserta e constrói trilhos. Eles nunca ficam muito tempo no mesmo lugar, mas em uma das paradas, Ikal faz novos amigos: Chico, um menino cheio de rebeldia. Valeria, uma garota inteligente que vai mexer com o coração de Ikal. Tuerto, outro menino que também vive nos trilhos. E Quetzal, um vira-lata que decide entrar para a família. Os quatro amigos estudam com Georgina, uma professora implacável que faz tudo o que pode pelos alunos com o pouco que tem. É ao lado dessa turma que Ikal finalmente se sentirá em casa.

Mas essa rotina mágica está por um fio: Hugo Valenzuela, um inspetor da Secretaria de Ensino Público está chegando. Ele tem a missão ingrata de fechar escolas rurais, supostamente para o bem de todos. Isso significa que muitas crianças não terão a chance de continuar os estudos. Enquanto Hugo viaja pelo estado fechando escolas, uma delas chama sua atenção: a Escola Pública Malinalli Tepenepatl, a mesma onde Ikal aprendeu o valor da amizade, a importância de crescer com objetivos e o impacto que os professores podem ter na vida dos alunos.

Deadloch (Prime Video)

Quando um homem aparece morto na praia, dois detetives muito diferentes são colocados juntos para resolver o caso, a meticulosa sargento Dulcie Collins (Kate Box) e o investigador sênior Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) junto com sua ansiosa policial júnior Abby (Nina Oyama). Enquanto a cidade se prepara para lançar o evento anual de artes, comida e cultura - Winter Feastival - o trio deve colocar suas diferenças de lado e trabalhar juntos para encontrar o assassino.

Esquema de Risco: Operação Fortune (Prime Video)

O agente especial Orson Fortune e sua equipe de agentes recrutam uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood para ajudá-los em uma missão secreta quando a venda de uma nova tecnologia de armas ameaça perturbar a ordem mundial.

Resgate em Medelín (Prime Video)

Para salvar seu irmão mais novo de um perigoso cartel em Medellín, Reda (Ramzy Bedia) tem um plano tão simples quanto completamente insano: montar uma equipe e planejar uma incursão na Colômbia. Mas essa louca aventura ficará fora de controle quando ele decidir sequestrar o filho do líder do cartel para trocá-lo pela vida de seu irmão.