Aeroportos brasileiros são os que mais movimentam aeronaves na América Latina

A América Latina é um dos destinos favoritos para viagens internacionais ao longo do ano, e são os aeroportos da região que recebem os maiores volumes de turistas e carga. Para isso, necessitam de uma vasta frota de aeronaves pronta para o serviço.

Em um cenário de recuperação – e em muitos níveis, superação – dos números de viagens internacionais para os níveis pré-pandêmicos de 2019, o Conselho Internacional de Aeroportos, através seu braço para a América Latina e o Caribe, (ACI – LAC), publicou uma lista dos aeroportos mais movimentados da região em 2024.

Medindo o desempenho de aeroportos em 3 categorias, o ranque divide os aeroportos da região em termos de passageiros movimentados, toneladas de carga e quantidade de aeronaves que passaram pelas instalações.

No total, a movimentação global de aeronaves bateu os 100,6 milhões de veículos em 2024 – um aumento de 3,9% em comparação ao ano anterior, atingindo 96,8% dos níveis pré-pandêmicos de 2019.

Os 20 primeiros colocados do mundo nessa categoria movimentaram um total de 11,08 milhões de aeronaves, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.

Confira os 5 aeroportos com mais movimentação de aeronaves na América Latina em 2024:

Número de aeronaves movimentadas

Aeroporto Internacional El Dorado (BOG) – 360.589 aeronaves movimentadas

Em primeiro lugar na categoria está o Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, na Colômbia. Movimentando mais de 360 mil aeronaves ao longo de 2024, o líder dos ranques na América Latina em todas as categorias viu um aumento de 13,4% em relação a 2023

Aeroporto Internacional da Cidade do México (MEX) – 322.427 aeronaves movimentadas

O aeroporto também chamado de “Lic. Benito Juárez”, em homenagem ao 26º presidente do México, segue o colombiano com mais de 320 mil aeronaves movimentadas em 2024. Mesmo assim, viu uma redução de 11,2% nesse número quando comparado ao ano anterior, quando movimentou mais de 363 mil aeronaves.

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) – 288.008 aeronaves movimentadas

Em terceiro lugar está o Internacional de Guarulhos, aeroporto de São Paulo, e o primeiro nacional no top 5. Vendo um aumento de 4,7% dos números de 2023, no ano passado o principal aeorporto da capital paulista movimentou mais de 280 mil aeronaves.

Aeroporto Internacional de Congonhas (CGH) – 234.573 aeronaves movimentadas

Em quarto lugar está o aeroporto de Congonhas, também em São Paulo. Congonhas movimentou 230 mil aeronaves em 2024, e se junta a Guarulhos para um total de mais de 520 mil veículos movimentados em solo paulista ano passado. Mesmo assim, o aeroporto de Congonhas viu uma leve queda de 0,4% em seus números em comparação a 2023.

Aeroporto Internacional de Cancún – 206.043 aeronaves movimentadas

Fechando o top 5 está o aeroporto internacional de Cancún, importante polo turístico no México. Com mais de 200 mil veículos movimentados, esse aeroporto viu uma significativa queda de 7,7% em seus números de 2023, a maior do top 10 da lista.