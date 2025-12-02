Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Guns N’ Roses em Fortaleza: saiba onde e quando comprar ingressos

Show acontece no dia 18 de abril de 2026, na Arena Castelão; banda levará a turnê para oito cidades brasileiras

Slash: não pergunte a ele sobre o Guns N' Roses (Dave Simpson/Getty Images)

Slash: não pergunte a ele sobre o Guns N' Roses (Dave Simpson/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08h56.

As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza em 2026 começam nesta terça-feira, 2, às 10h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Como comprar ingressos para o show de Fortaleza (CE)

Data: 18/4 — Arena Castelão

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 2/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 2/12, às 10h

Preços:

  • Lounge Premium: R$ 395
  • Arquibancada Especial: R$ 345
  • Arquibancada Superior: R$ 295
  • Arquibancada Inferior: R$ 325
  • Pista Premium: R$ 595
  • Pista: R$ 325
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Como ver o Spotify Wrapped dos anos anteriores?

Quando estreia o Volume 3 da 5ª temporada de 'Stranger Things' na Netflix?

O que é 'rage bait', palavra do ano segundo Oxford

Quer apadrinhar uma criança no Natal? Correios liberam cartinhas especiais

Mais na Exame

Brasil

AtlasIntel: Lula empata com Tarcísio, Bolsonaro e Michelle no 2º turno

Mercados

B3 lança indicador que monitora fraudes em planos de saúde

Negócios

Como captar? Investidora ensina startup ‘verde’ a ganhar dinheiro

Carreira

Ele deixou o sonho do concurso para empreender e hoje tem uma empresa de R$ 700 milhões