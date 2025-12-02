Guns N’ Roses em Fortaleza: saiba onde e quando comprar ingressos

As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza em 2026 começam nesta terça-feira, 2, às 10h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Como comprar ingressos para o show de Fortaleza (CE)

Data: 18/4 — Arena Castelão

Ticketeira: Bilheteria Digital

Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h

Pré-venda Experience: 2/12, das 8h às 10h

Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 9h30 às 10h

Venda geral: 2/12, às 10h

Preços: