Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Guns N’ Roses em Belém: saiba onde e quando comprar ingressos

Show acontece no dia 25 de abril no Estádio Edgar Augusto Proença; banda levará a turnê para oito cidades brasileiras

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril (PRNewsfoto/Yas Marina Circuit/Divulgação)

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril (PRNewsfoto/Yas Marina Circuit/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09h08.

As vendas gerais de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Belém em 2026 começam nesta quarta-feira, 3, às 17h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Como comprar ingressos para o show de Belém (PA)

Data: 25/4 — Estádio Edgar Augusto Proença

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 3/12, das 15h às 17h
  • Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 16h30 às 17h
  • Venda geral: 3/12, às 17h

Preços:

  • Pista: R$ 295
  • Pista Premium: R$ 595
  • Arquibancada A/B: R$ 255
  • Cadeira B: R$ 725
Acompanhe tudo sobre:Guns N' RosesShows-de-música

Mais de Pop

Guns N’ Roses em Fortaleza: saiba onde e quando comprar ingressos

Como ver o Spotify Wrapped dos anos anteriores?

Quando estreia o Volume 3 da 5ª temporada de 'Stranger Things' na Netflix?

O que é 'rage bait', palavra do ano segundo Oxford

Mais na Exame

Pop

Guns N’ Roses em Fortaleza: saiba onde e quando comprar ingressos

Brasil

AtlasIntel: Lula empata com Tarcísio, Bolsonaro e Michelle no 2º turno

Mercados

B3 lança indicador que monitora fraudes em planos de saúde

Negócios

Como captar? Investidora ensina startup ‘verde’ a ganhar dinheiro