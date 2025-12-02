Guns N’ Roses em Belém: saiba onde e quando comprar ingressos

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril (PRNewsfoto/Yas Marina Circuit/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09h08.
As vendas gerais de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Belém em 2026 começam nesta quarta-feira, 3, às 17h.
Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.
A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?
Data: 25/4 — Estádio Edgar Augusto Proença
Ticketeira: Bilheteria Digital
Preços: