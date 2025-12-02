Guns N’ Roses em Belém: saiba onde e quando comprar ingressos

As vendas gerais de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Belém em 2026 começam nesta quarta-feira, 3, às 17h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Como comprar ingressos para o show de Belém (PA)

Data: 25/4 — Estádio Edgar Augusto Proença

Ticketeira: Bilheteria Digital

Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h

Pré-venda Experience: 3/12, das 15h às 17h

Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 16h30 às 17h

Venda geral: 3/12, às 17h

Preços: