Oasis: guitarra que causou separação da banda é leiloada por 385 mil euros

A guitarra vermelha de Noel Gallagher, destruída por seu irmão Liam na noite da separação do grupo Oasis em 2009, foi leiloada nesta terça-feira, 17, em Paris por 385.500 euros, incluindo despesas.

A noite de 28 de agosto de 2009 "foi uma grande bagunça nos camarins" do festival parisiense Rock en Seine, lembrou recentemente em conversa com a AFP Jonathan Berg, co-fundador da galeria Artpéges, onde aconteceu o leilão do icônico instrumento, da marca Gibson.

"A guitarra de Noel acabou quebrada e então houve a separação do grupo", acrescentou Berg. A multidão que aguardava o show da famosa banda de rock soube, pelos megafones, que o Oasis tinha acabado de se separar.

A guitarra foi consertada em 2011 por um luthier francês e foi apresentada em seu estojo original e um bilhete assinado por seu antigo dono e a inscrição: "Peace, love and bananas" (Paz, amor e bananas).

Foi colocada à venda por 150.000 euros e o martelo bateu quando atingiu os 300.000 euros, valor correspondente à estimativa, ao qual foram adicionados 85,5 mil euros em despesas.

(AFP)