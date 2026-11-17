Um projeto pode ser entregue dentro do prazo, respeitar o orçamento e cumprir todas as especificações técnicas. Ainda assim, pode fracassar comercialmente.

O produto desenvolvido talvez não encontre demanda, os custos de manutenção podem superar as previsões ou a operação pode não estar preparada para colocá-lo em funcionamento.

Situações desse tipo expõem uma limitação das estruturas empresariais organizadas em departamentos que trabalham de forma independente.

Para conduzir iniciativas complexas, cresce a importância de profissionais capazes de compreender como decisões técnicas, financeiras e humanas se relacionam.

A tendência aparece em pesquisas sobre gestão de projetos e levanta uma questão sobre o perfil de liderança que as organizações precisam desenvolver.

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O que diferencia gestores com visão ampla do negócio?

O relatório Pulse of the Profession 2025, do Project Management Institute (PMI), analisou respostas de quase 3 mil profissionais e identificou diferenças no desempenho conforme o domínio de conhecimentos de negócios.

Entre aqueles com elevada capacidade de compreender o funcionamento empresarial, 83% relataram atingir os objetivos de negócios de seus projetos, contra 78% dos demais participantes.

O grupo também apresentou resultados superiores no cumprimento de orçamentos. Apesar disso, apenas 18% dos profissionais avaliados demonstraram domínio elevado dessas competências.

Por que conectar departamentos se tornou necessário?

Projetos empresariais frequentemente envolvem prioridades concorrentes.

A área comercial pode buscar ampliar vendas, enquanto finanças procura preservar margens e operações precisa administrar a capacidade produtiva.

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Cabe à liderança conciliar essas necessidades e reconhecer quando uma decisão favorável a determinado departamento prejudica o resultado coletivo.

Um artigo publicado na Harvard Business Review, em 2024, destaca que a colaboração entre áreas costuma enfrentar obstáculos quando executivos priorizam os objetivos de suas próprias equipes.

A negociação de interesses e a definição de metas compartilhadas ajudam a reduzir esses conflitos.

Como dados, finanças e tecnologia entram nessa equação?

O domínio de indicadores permite avaliar o desempenho de uma iniciativa. Já o conhecimento financeiro ajuda a compreender custos, rentabilidade e disponibilidade de recursos.

A tecnologia acrescenta possibilidades de integração e automação, mas exige avaliar a compatibilidade das soluções com os processos existentes.

A liderança precisa reunir essas informações para identificar consequências que dificilmente seriam percebidas por uma única área.

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Como desenvolver um repertório de gestão mais completo?

A preparação pode incluir experiências em projetos multidisciplinares, participação em discussões orçamentárias e acompanhamento de decisões comerciais.

Formações em negócios oferecem oportunidades para estudar finanças, operações, gestão de pessoas e análise de dados de maneira integrada.

Isso não elimina a importância da especialização técnica. O diferencial está em conseguir utilizar o conhecimento de outras áreas para avaliar propostas e conduzir decisões que afetam a organização.