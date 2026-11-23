Na primeira loja do Cabana Burger, aberta em 2016 na Rua Oscar Freire, em São Paulo, os sócios faziam tudo ali mesmo, da maionese ao sorvete. Quando veio o segundo endereço, montaram uma cozinha de 9 metros quadrados. O espaço chegou a abastecer oito lojas. Hoje, quem faz esse trabalho é uma fábrica em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Dez anos depois da estreia, a rede de hamburguerias projeta faturar R$ 150 milhões em 2026, ante quase R$ 125 milhões em 2025. A alta de cerca de 20% veio da combinação de novas unidades com o aumento das vendas nas lojas que já operavam.

Para a próxima etapa de expansão, a empresa redesenhou a marca e colocou no centro da comunicação o que antes ficava nos bastidores: o preparo da comida.

“Entre fazer e comunicar são duas coisas completamente diferentes”, diz o cofundador Paulo Assarito.

Na Oscar Freire, os sócios estavam no salão e podiam contar ao cliente como o hambúrguer era feito. À medida que a rede cresceu, essa conversa passou a depender mais da marca do que da presença dos fundadores.

Quem inspirou o negócio

Antes de abrir uma hamburgueria, Assarito era sócio de uma incorporadora. Tinha vontade de empreender no setor de restaurantes e passou a olhar para marcas americanas que poderiam funcionar no Brasil. Aos 18 anos, já ligava para o Five Guys. De tanto insistir, diz ter ficado amigo do filho do dono da rede. A resposta que ouviu era que o Five Guys demoraria a vir para o país.

Nos Estados Unidos, duas referências chamaram sua atenção por motivos diferentes. Do Five Guys, gostava do produto. Da Shake Shack, admirava a construção da marca. Nas conversas com empresários que já haviam trazido franquias estrangeiras ao Brasil, percebeu que teria pouca margem para adaptar uma operação ao consumidor local. A saída foi criar uma marca com os amigos.

“Vamos pegar um pouco do que a gente gosta de cada uma e fazer a nossa”, diz Assarito, ao lembrar da decisão.

A segunda loja abriu no Itaim Bibi, também na capital paulista, e levou os sócios a separar a produção da operação dos restaurantes. Em 2020, o fundo Treecorp se tornou sócio majoritário. Três anos depois, o Cabana anunciou sua entrada no mercado de franquias.

Paulo Assarito, cofundador do Cabana Burger: o empresário buscou referências na Shake Shack e no Five Guys antes de lançar a própria marca. (Cabana Burguer/Divulgação)

Por que a fábrica virou assunto de marca

Na cozinha central, a rede prepara os hambúrgueres, os molhos e sobremesas como sorvete e cheesecake. O pão segue uma receita do Cabana e é feito por um parceiro. A fábrica também recebe e reúne produtos de terceiros, de ketchup a embalagens, para despachar tudo junto. Segundo Assarito, cerca de 90% dos itens usados nas lojas passam por essa estrutura.

A logística ajuda a explicar por que a empresa ainda concentra suas operações em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para trabalhar com carne fresca, sem congelamento, as lojas precisam receber hambúrgueres três vezes por semana. Abrir em novos estados exige levar essa frequência de abastecimento a distâncias maiores.

A nova identidade, desenvolvida ao longo de um ano pela agência HardCuore, leva esse bastidor para a comunicação com a frase “a gente faz aqui” e usa ilustrações de hambúrguer, batata e sorvete.

Para Rafael Cazes, sócio e diretor criativo da agência, a mudança também procura mostrar por que alguém escolheria ficar no restaurante em vez de só passar para comer. “Comer bem também é encontrar tempo para aproveitar o momento e estar junto”, afirma.

Hambúrguer do Cabana Burger: a carne é preparada na cozinha central e chega às lojas três vezes por semana, sem passar por congelamento. (Cabana Burguer/Divulgação)

De onde vem o crescimento

Hoje, a rede tem 30 unidades, sendo 20 próprias e dez franquias, e emprega cerca de 500 pessoas diretamente.

Para 2027, planeja abrir ao menos 12 lojas, com sete unidades próprias já contratadas. A prioridade segue sendo a capital e o interior de São Paulo e o Rio de Janeiro. A entrada em outros estados está nos planos para 2028.

A empresa quer manter cerca de dois terços dos endereços sob operação própria e concentrar as franquias em parceiros capazes de abrir mais de uma loja na mesma região.

Hoje, quatro franqueados operam as dez unidades do modelo. Um deles começou por Santos e já tem planos para outros pontos do litoral paulista. O investimento para abrir uma loja gira em torno de R$ 2 milhões, incluindo capital de giro.

A concentração regional também ajuda a rede a administrar os custos de um modelo que depende de fábrica própria e entregas frequentes. Para Assarito, simplificar o produto para acelerar a expansão colocaria a empresa numa disputa por preço com as grandes redes de fast food. “Se eu mudar, eu entro numa briga de fast-food e aí perdi totalmente a razão de existir do meu negócio”, diz.