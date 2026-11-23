Receber uma promoção para um cargo de gestão costuma representar reconhecimento profissional.

Entretanto, a conquista pode vir acompanhada de uma preocupação persistente: a sensação de que os próprios conhecimentos são insuficientes e de que, a qualquer momento, alguém perceberá isso.

A experiência é conhecida como síndrome do impostor e foi descrita pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes em 1978.

As pesquisadoras observaram que pessoas com realizações profissionais e acadêmicas expressivas podiam apresentar dificuldades para reconhecer suas competências.

Apesar do nome popular, o fenômeno não é classificado como um transtorno mental. Sua manifestação pode se intensificar diante de responsabilidades maiores, especialmente quando o profissional precisa tomar decisões em áreas nas quais ainda possui pouca experiência.

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1. Reconheça as competências que levaram à promoção

Profissionais que vivenciam o fenômeno frequentemente atribuem suas conquistas à sorte ou à avaliação equivocada de outras pessoas.

Uma maneira de questionar essa percepção é reunir evidências concretas da própria trajetória, incluindo projetos concluídos, problemas resolvidos e responsabilidades assumidas.

O objetivo é avaliar o desempenho com base em acontecimentos verificáveis, evitando que a insegurança se torne o único critério de julgamento.

2. Identifique quais conhecimentos precisam ser desenvolvidos

A passagem para a gestão pode exigir competências que não faziam parte das funções anteriores.

Um especialista técnico, por exemplo, pode precisar aprender a administrar orçamentos, conduzir avaliações de desempenho ou negociar prioridades entre departamentos.

Mapear essas lacunas permite distinguir dificuldades reais de percepções negativas sem fundamento.

A formação estruturada, por meio de cursos de gestão, finanças ou liderança, pode oferecer conhecimentos e métodos para lidar com responsabilidades específicas.

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3. Busque referências e orientação profissional

Conversar com gestores mais experientes ajuda a compreender como outras pessoas enfrentaram dificuldades semelhantes.

A mentoria pode oferecer orientações sobre decisões, relacionamento com equipes e expectativas da organização.

O acompanhamento também permite discutir situações concretas, reduzindo a tendência de interpretar qualquer dificuldade como demonstração de incapacidade.

4. Abandone a exigência de dominar todas as respostas

A necessidade de demonstrar conhecimento absoluto pode levar gestores a evitar perguntas ou adiar decisões por receio de errar.

Na liderança, reconhecer limites e consultar profissionais especializados faz parte do processo de avaliação de problemas complexos.

Estabelecer critérios para decidir, solicitar informações relevantes e revisar resultados são práticas que ajudam a administrar a incerteza sem depender de uma confiança permanente.

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5. Aprenda a receber feedback sem desqualificar os resultados

Uma característica do fenômeno é a dificuldade de incorporar avaliações positivas à percepção sobre a própria competência.

Por isso, vale solicitar feedback específico sobre comportamentos, entregas e pontos de melhoria, em vez de depender apenas de elogios genéricos.