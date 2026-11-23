Prêmio Fenaprevi Multiplica recebe projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada e distribuirá R$ 35 mil em 2027 (Garun Prdt/Shutterstock)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07h00.
A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) recebe até 7 de março de 2027 inscrições para o Prêmio Fenaprevi Multiplica, voltado a projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada aberta. A premiação distribuirá R$ 35 mil entre três iniciativas com resultados demonstráveis. Os vencedores serão anunciados em maio de 2027.
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio Fenaprevi Multiplica, que vai reconhecer projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada aberta.
Pessoas físicas e organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, podem inscrever iniciativas já executadas ou em andamento, com resultados e impactos demonstráveis, até o dia 07 de março de 2027, em https://premio.fenaprevi.org.br/.
Criado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o prêmio busca dar visibilidade a iniciativas que ampliem o conhecimento da população sobre proteção financeira e planejamento para o futuro.
A proposta é reconhecer experiências que possam inspirar outras pessoas e organizações a desenvolver ações de educação securitária e previdenciária.
Podem participar educadores, comunicadores, pesquisadores, profissionais e empreendedores sociais, entre outros responsáveis por projetos dentro da temática.
São aceitos diferentes formatos, como programas educativos, oficinas, cursos, campanhas de comunicação e conteúdos digitais, audiovisuais ou impressos.
Projetos ainda restritos ao campo da ideia não são elegíveis.
“Com o Prêmio Fenaprevi Multiplica, queremos reconhecer e valorizar iniciativas que levam conhecimento à população sobre a importância dos seguros de vida e da previdência privada aberta, mostrando como esses instrumentos podem fazer a diferença na vida das famílias, protegendo a renda diante dos imprevistos e contribuindo para um futuro mais seguro e tranquilo.
Mais do que premiar projetos que já fazem a diferença, queremos também inspirar novas ideias, incentivar iniciativas a saírem do papel e multiplicar o conhecimento sobre a proteção securitária e previdenciária.
Acreditamos que, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais preparadas estarão para cuidar de si, de suas famílias e de seus sonhos.
E é assim que podemos transformar vidas.”, afirma Edson Franco, presidente da Fenaprevi.
Os projetos passarão por avaliação técnica e, posteriormente, pela análise de uma comissão julgadora, conforme os critérios previstos no regulamento.
Os finalistas serão divulgados em abril e os três vencedores serão anunciados em cerimônia prevista para maio de 2027, em data e local a confirmar.
O prêmio distribuirá R$ 35 mil entre os três melhores projetos: R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.
Os vencedores também receberão troféus e terão suas iniciativas divulgadas nos canais oficiais da premiação e da Fenaprevi.
O regulamento estabelece restrições de participação.
Entre os participantes inelegíveis estão seguradoras, entidades reguladoras e instituições e empresas públicas.
As inscrições para a primeira edição do Prêmio Fenaprevi Multiplica podem ser feitas até 07 de março de 2027, pelo site oficial da premiação, premio.fenaprevi.org.br.
Pessoas físicas e organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, podem participar da premiação. Entre os públicos elegíveis estão educadores, comunicadores, pesquisadores, profissionais e empreendedores sociais responsáveis por projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada aberta.
São aceitas iniciativas já executadas ou em andamento, com resultados e impactos demonstráveis. Os formatos incluem programas educativos, oficinas, cursos, campanhas de comunicação e conteúdos digitais, audiovisuais ou impressos. Projetos ainda restritos ao campo da ideia não são elegíveis.
O Prêmio Fenaprevi Multiplica distribuirá R$ 35 mil entre os três melhores projetos: R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os vencedores também receberão troféus e terão suas iniciativas divulgadas nos canais oficiais da premiação e da Fenaprevi.
Os finalistas serão divulgados em abril de 2027, enquanto os três vencedores serão anunciados em cerimônia prevista para maio do mesmo ano. A data e o local da cerimônia ainda serão confirmados.
O regulamento do Prêmio Fenaprevi Multiplica estabelece restrições de participação que incluem seguradoras, entidades reguladoras e instituições e empresas públicas. Os projetos elegíveis passarão por avaliação técnica e análise de uma comissão julgadora, conforme os critérios previstos no regulamento.