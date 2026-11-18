A Rockstar Games lança nesta quinta-feira, 19, GTA 6. O jogo estará disponível a partir de meia-noite, no horário de Brasília. Esse é o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.

Como esperado, o GTA 6 terá versões nativas para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S. Os consoles da geração atual terão a possibilidade de instalar e executar o jogo diretamente, porém eles não são as únicas opções.

GTA 6 vai rodar no XBox One?

O Xbox One não irá rodar GTA 6 de forma nativa em seu lançamento, uma vez que a Rockstar não anunciou o jogo para a geração anterior da Microsoft. Porém, ainda será possível jogar no console.

GTA 6 poderá ser acessado no Xbox One por streaming, sem depender de um hardware físico para processar o game. O acesso será via Xbox Cloud Gaming, que transmite o jogo pela internet sem exigir execução direta no aparelho.

Quando posso jogar GTA 6 no Xbox One?

No Xbox One, o streaming estará disponível a partir das 3h de quinta-feira, 18, no horário de Brasília. De acordo com a Microsoft, a liberação do serviço ocorre três horas depois da estreia convencional.

Mesmo pelo streaming, o jogo precisa ser comprado separadamente para jogar pela nuvem. Também é importante notar que a disponibilidade do streaming depende da região, do dispositivo e das condições de acesso.