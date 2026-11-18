GTA 6: jogo marca o retorno da franquia após 13 anos e apresenta novas possibilidades de acesso aos jogadores de consoles antigos (Reprodução)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h59.
O artigo explica como os jogadores podem acessar GTA 6 no Xbox One através do streaming via Xbox Cloud Gaming, três horas antes do lançamento oficial do jogo. Apesar de não ser compatível nativamente com a geração anterior de consoles da Microsoft, o jogo poderá ser reproduzido remotamente pela internet. A disponibilidade depende de região, dispositivo e conexão.
A Rockstar Games lança nesta quinta-feira, 19, GTA 6. O jogo estará disponível a partir de meia-noite, no horário de Brasília. Esse é o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.
Como esperado, o GTA 6 terá versões nativas para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S. Os consoles da geração atual terão a possibilidade de instalar e executar o jogo diretamente, porém eles não são as únicas opções.
O Xbox One não irá rodar GTA 6 de forma nativa em seu lançamento, uma vez que a Rockstar não anunciou o jogo para a geração anterior da Microsoft. Porém, ainda será possível jogar no console.
GTA 6 poderá ser acessado no Xbox One por streaming, sem depender de um hardware físico para processar o game. O acesso será via Xbox Cloud Gaming, que transmite o jogo pela internet sem exigir execução direta no aparelho.
No Xbox One, o streaming estará disponível a partir das 3h de quinta-feira, 18, no horário de Brasília. De acordo com a Microsoft, a liberação do serviço ocorre três horas depois da estreia convencional.
Mesmo pelo streaming, o jogo precisa ser comprado separadamente para jogar pela nuvem. Também é importante notar que a disponibilidade do streaming depende da região, do dispositivo e das condições de acesso.
GTA 6 poderá ser jogado no Xbox One por streaming, pelo Xbox Cloud Gaming. A Rockstar Games não anunciou uma versão nativa para o console no lançamento.
O streaming de GTA 6 no Xbox One estará disponível a partir das 3h, no horário de Brasília. Segundo a Microsoft, a liberação do serviço ocorre três horas depois da estreia convencional.
Sim. GTA 6 precisa ser comprado separadamente para jogar pela nuvem.
GTA 6 terá versões nativas para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S.
A disponibilidade do streaming de GTA 6 depende da região, do dispositivo e das condições de acesso.
Glossário
O que é Xbox Cloud Gaming?
Serviço que permite jogar jogos através de streaming pela internet, sem necessidade de executar o jogo diretamente no console