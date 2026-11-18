Os incêndios florestais deixaram de ocupar uma posição secundária entre as causas de degradação da Amazônia e passaram a representar um dos principais desafios para a conservação da floresta. O alerta é de João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, que aponta uma mudança no comportamento do fogo em regiões historicamente protegidas pela umidade da vegetação.

Segundo o ministro, a floresta tropical manteve, ao longo dos séculos, uma resistência natural à propagação de grandes incêndios. As ocorrências costumavam ficar concentradas em áreas já alteradas pela atividade humana, mas agora alcançam regiões de floresta que antes apresentavam condições menos favoráveis à disseminação das chamas.

A transformação também aparece nos indicadores ambientais apresentados por Capobianco. De acordo com o ministro, os incêndios associados à degradação florestal passaram de uma participação de aproximadamente 2% a 5% para 30% em 2024, afirmou sobre a perda de vegetação na Amazônia.

Diferentemente do desmatamento provocado pelo corte direto de árvores, um incêndio não resulta necessariamente na eliminação imediata da cobertura florestal. Isso porque parte da vegetação pode se recuperar. O problema, segundo Capobianco, ocorre quando a floresta queima repetidas vezes, acumulando danos que comprometem sua capacidade de regeneração.

O novo cenário exige mudanças tanto na prevenção quanto na resposta às emergências. Para o ministro, a capacidade de identificar rapidamente os focos de incêndio e mobilizar equipes tornou-se ainda mais importante diante da expansão do fogo para áreas antes consideradas menos vulneráveis.

Essa mudança já faz parte da rotina de brigadistas voluntários que atuam no Baixo Tapajós, no Pará.

Segundo Daniel Govino, integrante de uma brigada voluntária da região, a fumaça está presente há quase um mês. Em algumas localidades próximas, áreas destinadas à agropecuária continuam registrando queimadas, enquanto moradores convivem diariamente com os efeitos dos incêndios.

Apesar da persistência do problema, Daniel afirma que a resposta das equipes melhorou em comparação com 2019. O avanço está relacionado principalmente à ampliação do número de brigadas, ao treinamento e à disponibilidade de equipamentos.

“Quiseram acabar com a gente e ficamos mais fortes”, afirma o brigadista, ao recordar o período em que a atuação dos voluntários foi alvo de uma notícia falsa que os associava à origem de incêndios na floresta.

Na época, a situação trouxe consequências pessoais para integrantes das equipes, incluindo o afastamento de Daniel da região. Desde então, a estrutura de combate ao fogo foi ampliada.

Em 2019, o grupo contava com uma brigada. Hoje, são sete equipes de nível 2, treinadas e equipadas, além de uma rede de brigadas do Baixo Tapajós que reúne outras 11 equipes ainda à espera de equipamentos.

O aumento da estrutura, segundo Daniel, permitiu responder com maior rapidez a incêndios de grandes proporções, em atuação conjunta com órgãos públicos. Mesmo após a contenção das chamas, o trabalho continua com o monitoramento das áreas atingidas para evitar que focos remanescentes provoquem novos incêndios.

Clima amplia risco de incêndios em áreas antes resistentes

A propagação do fogo para regiões historicamente úmidas também tem alterado práticas tradicionais de uso da terra na Amazônia.

Capobianco citou um episódio na Calha Norte, região situada ao norte do rio Amazonas, envolvendo uma comunidade indígena de contato recente.

Segundo o ministro, a comunidade utilizou a coivara, técnica tradicional de preparação da terra que envolve a queima de vegetação em pequenas áreas destinadas ao plantio. Desta vez, porém, as chamas ultrapassaram os limites previstos e se espalharam pela floresta.

O exemplo ilustra como a alteração das condições ambientais pode aumentar os riscos associados a práticas utilizadas há gerações.

Para Daniel, a situação é semelhante em outras partes da Amazônia. A redução da umidade da vegetação tornou áreas antes resistentes mais suscetíveis à propagação de incêndios.

A mudança reforça a necessidade de ampliar o número de profissionais treinados e de investir em prevenção, especialmente diante de fenômenos climáticos como o El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e capaz de influenciar os padrões de chuva e temperatura.

Governo destinou R$ 550 milhões à preparação dos estados

Para enfrentar o agravamento dos incêndios, Capobianco destacou que o governo federal ampliou a estrutura de prevenção e resposta, com medidas voltadas ao planejamento antecipado das emergências.

Uma das ações foi a criação de um grupo de acompanhamento de indicadores climáticos, com reuniões periódicas para avaliar os riscos de incêndios florestais.

Segundo o ministro, os dados analisados por cientistas permitiram que o Ministério do Meio Ambiente publicasse, em fevereiro, uma portaria identificando áreas sob risco de emergência ambiental.

Entre as localidades incluídas nos alertas estavam Santarém, no Pará, Manaus, no Amazonas, e sua região metropolitana.

O planejamento também envolveu 24 ministérios na elaboração de medidas para enfrentar os efeitos do El Niño.

Entre as ações, Capobianco destacou a preparação antecipada de processos de contratação de aeronaves para o combate aos incêndios. A medida permitiu que equipamentos estivessem disponíveis durante as emergências, sem a necessidade de iniciar procedimentos de contratação apenas depois do avanço do fogo.

O governo federal também contratou 4.410 brigadistas treinados para atuar nas ocorrências.

Outra frente foi a destinação de R$ 550 milhões do Fundo Amazônia para apoiar a preparação dos corpos de bombeiros dos estados amazônicos e de regiões vizinhas.

Os recursos foram direcionados à capacitação de profissionais e à aquisição de equipamentos de proteção individual, além de outros instrumentos necessários ao combate aos incêndios.

Apesar da ampliação da estrutura, o ministro reconhece que a capacidade de resposta depende da existência de equipes preparadas nos territórios.

A atuação federal, segundo ele, precisa ser acompanhada por estruturas locais capazes de identificar e combater rapidamente os focos, antes que se transformem em incêndios de grandes proporções.

Brigadistas voluntários cobram investimentos permanentes

A necessidade de fortalecer as equipes locais também aparece entre as principais reivindicações dos brigadistas voluntários.

Daniel estima que existam quase 200 brigadas voluntárias e afirma que cerca de 70% de seus integrantes são indígenas.

Para ele, investir nessas comunidades é uma das formas de ampliar a capacidade de prevenção e combate aos incêndios florestais.

O conhecimento tradicional sobre a vegetação e o comportamento do fogo, argumenta, já faz parte da experiência de muitos desses profissionais. O desafio está em garantir equipamentos de proteção, sopradores, vestimentas adequadas e treinamento.

Outra demanda é a regulamentação da profissão de brigadista florestal.

Segundo Daniel, a atividade ainda depende de estruturas que recebem maior atenção durante as emergências, enquanto o trabalho de prevenção e manutenção das equipes fica em segundo plano nos períodos de chuva.

A situação é agravada pelo crescimento dos riscos climáticos, que exige preparação contínua, independentemente da ocorrência de grandes incêndios.

Capobianco também reconheceu a necessidade de ampliar o debate sobre a profissionalização das brigadas voluntárias, com mais treinamentos e estruturas permanentes de atuação.

O ministro, entretanto, ressaltou que a regulamentação precisa ser discutida com cuidado, considerando experiências de outros países que não produziram os resultados esperados.

Prevenção também depende de responsabilidades no território

Além da ampliação das brigadas, Capobianco defendeu uma distribuição mais clara das responsabilidades pela prevenção de incêndios entre diferentes esferas de governo e proprietários rurais.

O ministro chamou a atenção para a diferença entre as exigências de segurança contra incêndios em espaços urbanos e as obrigações existentes nas propriedades rurais.

Enquanto estabelecimentos precisam manter equipamentos como extintores, proprietários de áreas rurais não são obrigados, segundo ele, a contar com brigadas ou equipamentos específicos para enfrentar incêndios florestais.

A ausência dessas exigências se torna especialmente relevante diante do aumento da vulnerabilidade da vegetação ao fogo.

No Baixo Tapajós, Daniel afirma que a experiência dos últimos anos demonstrou a importância de manter equipes preparadas para atuar em conjunto com o poder público.

A ampliação das brigadas permitiu reduzir o tempo de resposta, mas ainda há dificuldades para equipar todos os grupos interessados em participar da rede.

Para o brigadista, a prevenção precisa ser tratada como uma atividade permanente, que inclua capacitação, manutenção dos equipamentos e monitoramento das áreas vulneráveis, mesmo quando não há grandes incêndios em andamento.

A necessidade de vigilância contínua também ficou evidente nas operações recentes. Segundo Daniel, depois de controlar as chamas, brigadistas voluntários e equipes do Ibama permaneceram nas áreas atingidas para acompanhar focos que poderiam reacender.