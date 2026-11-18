O empresário Marcelo Lombardo passou três anos preparando alguém para substituí-lo no comando da Omie. A empresa de software de gestão para pequenos e médios negócios já gerava lucro e, na avaliação do fundador, poderia seguir crescendo até uma abertura de capital sem depender tanto dele.

A inteligência artificial mudou esse plano. Ao enxergar a possibilidade de transformar o produto e a operação, o executivo decidiu continuar à frente da companhia e conduzir a mudança.

“Eu sentia que a empresa não precisava mais de mim”, diz Lombardo, cofundador e CEO da Omie. “Eu comecei a enxergar a Omie como uma startup de novo.”

A transformação ocorre em uma empresa que espera encerrar 2026 com faturamento de R$ 850 milhões. Com mais de 200 mil clientes e 1.600 funcionários, a Omie lançou, nesta semana, agentes de inteligência artificial integrados ao seu sistema de gestão. A proposta é permitir que o empreendedor delegue tarefas como cobrar clientes, acompanhar estoques e organizar informações financeiras por meio de comandos em linguagem natural.

O crescimento deste ano, porém, ainda vem da operação tradicional, segundo Lombardo. Os agentes estavam em testes com um grupo de 400 a 500 clientes e agora começam a ser liberados para toda a base. É nessa expansão que o executivo deposita sua expectativa para a próxima etapa do negócio.

“A minha expectativa pessoal é a gente dobrar de porte no ano que vem”, afirma Lombardo. A ambição se apoia na possibilidade de diminuir uma dificuldade que ele acompanha desde a criação da companhia: convencer o pequeno empresário a incorporar tecnologia à rotina.

Como os contadores ajudaram a construir o negócio

Antes da Omie, Lombardo já havia fundado uma empresa de software de gestão voltada a grandes companhias. Atendia indústrias como ArcelorMittal e Usiminas, mas enfrentava a concorrência de fornecedores nacionais e internacionais em um mercado no qual os grandes clientes já tinham seus sistemas.

O executivo decidiu desenvolver um produto para pequenas e médias empresas dentro da própria companhia. No fim de 2013, recebeu uma proposta de um grupo americano para vender o negócio e negociou a separação daquela equipe como parte do pagamento.

Fundada por Lombardo e Rafael Olmos, a Omie começou sua operação no início de 2014. Eram sete pessoas: Lombardo, cinco programadores e um estagiário.

A estratégia comercial inicial estava concentrada na internet. A disputa por anúncios, no entanto, ficou mais cara à medida que outros fornecedores passaram a buscar o mesmo público. Para entender como melhorar as campanhas, Lombardo começou a conversar com clientes e perguntou quais palavras haviam digitado no Google para encontrar a empresa.

A resposta de alguns deles era o próprio nome da Omie. Eles já chegavam à busca com uma indicação do contador.

Ao procurar esses profissionais, o fundador ouviu que o uso do sistema pelos clientes diminuía o trabalho do escritório contábil. A descoberta levou a companhia a reorganizar sua operação comercial em torno das parcerias com contadores. Hoje, são mais de 25 mil parceiros.

Ao software, a Omie acrescentou serviços financeiros, como crédito, conta corrente e cartão, além de educação em gestão. Na avaliação do executivo, vender ferramentas para controlar orçamento ou acompanhar vendas exigia também ajudar o empreendedor a entender como usar essas informações.

Como a IA passa a executar tarefas de gestão

O novo lançamento amplia o que o cliente pode fazer sem percorrer as telas do sistema. Em vez de localizar um cadastro, consultar pedidos e preencher campos, ele pode pedir por texto ou voz que a ferramenta execute uma operação.

Um dos exemplos apresentados por Lombardo é o de um empresário que, durante uma visita comercial, consulta quanto determinado cliente deve e solicita a emissão de um boleto. Outro é pedir que o sistema encontre o último pedido daquele comprador, duplique a operação e altere a data de faturamento.

A interface pelo WhatsApp foi lançada há seis meses. Agora, os agentes permitem também criar rotinas recorrentes. O usuário pode instruir a plataforma a acompanhar recebimentos e cobrar semanalmente clientes com determinado período de atraso, por exemplo.

O fluxo elaborado pela IA passa por revisão e aprovação humana antes de começar a funcionar continuamente. O histórico das execuções fica registrado em um painel no qual o usuário pode pausar, editar ou excluir as automações.

A plataforma também reúne especialistas virtuais em áreas como finanças, vendas, relacionamento com clientes, suprimentos e fiscal. Eles podem consolidar indicadores, gerar gráficos e tabelas e apoiar a análise de informações da operação. Segundo a companhia, os agentes respeitam as permissões de acesso de cada usuário e ficam restritos aos dados do aplicativo em uso.

Para Lombardo, o efeito esperado vai além da economia de etapas em uma tarefa. A aposta é tornar a adoção do sistema menos trabalhosa para quem ainda administra o negócio com ferramentas básicas.

“Por mais intuitivo que seja, sempre tem ali um processo de aprendizagem”, diz Lombardo.

O desenvolvimento foi conduzido internamente, com reforços na equipe e participação da AWS em parte do trabalho. Segundo o executivo, a mudança exigiu redirecionar o investimento em desenvolvimento e preparar os profissionais para outra forma de construir o produto.

Por que a empresa também mudou sua operação

A transformação alcança a maneira como a Omie vende e atende. A companhia investiu R$ 100 milhões na compra de sua rede de mais de 100 franquias. O objetivo foi trazer a operação comercial para dentro da empresa e ampliar sua automação com IA.

Antes, um interessado no software podia passar por diferentes contatos até chegar à apresentação do produto. A equipe identificava seu contador, localizava a franquia responsável pelo relacionamento com aquele escritório e encaminhava a oportunidade para um vendedor.

Agora, segundo o CEO, um agente de IA pode apresentar a plataforma no momento em que o potencial cliente acessa o site, inclusive fora do horário comercial, e permitir que ele avance até a contratação.

No suporte, a tecnologia já tinha uma aplicação mais consolidada. A IA resolveu mais de 700 mil atendimentos por texto e passou a solucionar diretamente oito em cada dez demandas. O tempo de espera pelo atendimento humano caiu de 20 a 30 minutos para cerca de sete minutos.

Esse funcionamento exige uma equipe dedicada à atualização das informações, à calibração da ferramenta e ao acompanhamento das conversas. Quando a IA não encontra uma resposta ou identifica a necessidade de outra abordagem, reúne as informações e transfere o caso para um profissional.

Para crescer, a Omie busca principalmente empresas que ainda não utilizam um sistema completo de gestão. Segundo Lombardo, a companhia recebe normalmente entre 6 mil e 7 mil novos clientes por mês. Cerca de 80% chegam de planilhas de Excel ou do papel e caneta; os demais usam soluções mais restritas, como emissão de notas fiscais ou frente de caixa.

A empresa também lançou um programa que oferece seis meses gratuitos de sua plataforma completa, incluindo os agentes de IA, para novos CNPJs. Segundo o executivo, a iniciativa será permanente.

É sobre esse público que a nova estratégia deverá ser testada: empreendedores que precisam organizar a operação, mas ainda encontram dificuldades para adotar um software. A expectativa de Lombardo é que conversar com o sistema e delegar tarefas ajude a ampliar esse mercado — e acelere o crescimento da Omie a partir de 2027.