'Frankenstein' já está disponível no streaming? Veja onde assistir

Apresentado pela primeira vez no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, o filme recebeu 13 minutos de aplausos

Mia Goth: atriz interpreta Elizabeth e a mãe de Victor Frankenstein no filme (Ken Woroner/Netflix/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11h57.

O novo "Frankenstein", dirigido por Guillermo del Toro, é um dos filmes mais comentados do ano. A produção acumula prêmios e uma recebeu uma recepção calorosa nos principais festivais internacionais em que passou.

Estrelado por Oscar Isaac ("Cavaleiro da Lua"), Jacob Elordi ("Saltburn") e Mia Goth ("Pearl"), o longa é a mais nova adaptação do romance gótico de Mary Shelley.

Lançado no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, o filme recebeu 13 minutos de aplausos e garantiu o segundo lugar no People’s Choice Award do Festival de Toronto (TIFF).

Nos Estados Unidos, teve uma exibição limitada nos cinemas em 17 de outubro, para se qualificar ao Oscar, e chegou aos cinemas brasileiros no último dia 23 de outubro.

O filme chegou à Netflix no último 7 de novembro e rapidamente se tornou um fenômeno: o longa ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais vistos da plataforma em mais de 80 países.

Assista ao trailer de 'Frankenstein' (2025)

yt thumbnail

