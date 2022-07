Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Faltam quatro meses para o início da Copa do Mundo 2022, sediada no Catar, um dos países mais ricos do mundo. Com a abertura oficial prevista para o dia 21 de novembro, a fim de evitar a temporada de calor extremo no país árabe, há quem ainda esteja se planejando para ver os jogos de perto e viver o “sonho do hexa” com a seleção brasileira mais uma vez.

Para quem deseja viver a 22ª edição do torneio de perto, o planejamento da viagem precisa considerar os custos envolvidos antes, durante e depois do evento, como passagens aéreas, ingressos, hospedagem, alimentação e mobilidade dentro do país.

Onde será a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo 2022 será sediada no Catar, país localizado no Oriente Médio, e os jogos serão disputados na capital, Doha, e nas cidades de Al Wakrah, Al Khor, Al Rayyan e Lusail.

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

O evento começará oficialmente no dia 21 de novembro e se encerrará em 18 de dezembro, data da grande final. A primeira disputa será de Senegal contra Holanda em 21 de novembro, às 07h (horário de Brasília), e a cerimônia de abertura será realizada no mesmo dia, durante o jogo Catar x Equador, às 13h.

A estreia da seleção brasileira na fase de grupos será no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia.

Quem já está classificado para a Copa do Mundo 2022?

Veja abaixo a lista das 32 seleções de futebol classificadas para a Copa do Mundo 2022 no Catar:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Catar, Equador, Senegal e Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

França, Austrália, Dinamarca e Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

Quanto custa ir à Copa do Mundo 2022 no Catar?

Em primeiro lugar, os preços das passagens de avião variam de acordo com o local de partida, e, dependendo do nível de conforto e número de escalas desejados pelo passageiro, os tíquetes se encontram acima dos R$ 25 mil. Até assistir à grande final, com data marcada para 18 de dezembro, o torcedor vai precisar passar quase um mês inteiro no Catar. A boa notícia é que turistas brasileiros podem permanecer por até 30 dias no país sem a necessidade de visto.

Entre as companhias aéreas, a referência é a Qatar Airways, parceira oficial do torneio. Já no caso das nacionais, a maioria não apresenta nenhum pacote especial para o evento. A Azul Viagens, por exemplo, não possui nenhum produto formatado para a Copa, pelo fato de Catar não ser um destino operado pela companhia, mas ainda tem atendido a um pequeno volume de clientes com esta demanda de forma personalizada e individualizada, com serviços pontuais como hospedagem e transfers.

A seguir, confira valores e benefícios dos pacotes oferecidos pela Qatar Airways para a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar:

Qatar Airways

Recentemente, a Qatar Airways aumentou a oferta de pacotes para atender à crescente demanda mundial. Todos os pacotes da companhia para a Copa incluem um voo de ida e volta operado pela empresa, ingressos para jogos e hospedagem com café da manhã diariamente. Do Brasil, as cidades de partida são Belo Horizonte (CNF), Brasília (BSB), Curitiba (CWB), Rio de Janeiro (GIG) e São Paulo (GRU). Ao todo, são sete opções de pacotes disponibilizados*:

Siga sua Seleção - Fase de Grupos

Período: 20 de novembro - 03 de dezembro

Valor: R$ 34.750,00 (disponível)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 13 noites com estadia em hotel na categoria de sua escolha, com café da manhã incluso; ingressos para 4 jogos da Fase de Grupos, 3 da seleção de sua escolha e 1 jogo adicional.

Grupos Semana 1

Período: 20 de novembro - 27 de novembro

Valor: R$ 24.750,00 (últimos pacotes)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 7 noites com estadia em hotel na categoria de sua escolha, com café da manhã incluso; ingressos para 3 jogos da Fase de Grupos, 1 da seleção de sua escolha e 2 jogos adicionais.

Grupos Semana 2

Período: 27 de novembro - 03 de dezembro

Valor: R$ 23.500,00 (disponível)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 6 noites com estadia em hotel na categoria de sua escolha, com café da manhã incluso; ingressos para 3 jogos da Fase de Grupos, 1 da seleção de sua escolha e 2 jogos adicionais.

Oitavas de Final

Período: 03 de dezembro - 07 de dezembro

Valor: R$ 19.000,00 (últimos pacotes)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 4 noites com estadia em hotel na categoria de sua escolha, com café da manhã incluso; ingressos para 2 jogos das Oitavas de Final, 1 da seleção de sua escolha e 1 jogo adicional.

Quartas de Final

Período: 07 de dezembro - 11 de dezembro

Valor: R$ 20.250,00 (esgotado)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 4 noites com estadia em hotel na categoria de sua escolha, com café da manhã incluso; ingressos para 3 jogos das Quartas de Final, 1 da seleção de sua escolha e 1 jogo adicional.

Rodadas Finais - Semifinais e Finais

Período: 11 de dezembro - 19 de dezembro

Valor: R$ 54.000,00 (últimos pacotes)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 8 noites em um hotel 5 estrelas, com café da manhã incluso; ingressos para 3 jogos, sendo 2 semifinais categoria 1 de assento e final categoria 2 de assento.

Rodadas Finais - Final e 3º lugar

Período: 15 de dezembro - 19 de dezembro

Valor: R$ 35.000,00 (últimos pacotes)

Inclui: Bilhete internacional de ida e volta da sua cidade de partida até Doha; 4 noites em um hotel 5 estrelas, com café da manhã incluso; ingressos para 2 jogos, sendo 1 pelo 3º lugar categoria 1 de assento e final categoria 2 de assento.

*Todos os preços são iniciais por pessoa em quarto duplo e estão sujeitos a alterações dependendo da cidade de partida, categoria de hotel e do ingresso para a categoria do assento para o jogo. Nenhum pacote é reembolsável.

