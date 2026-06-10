O chefe bilionário que usou IA para parar de incomodar a equipe no meio da noite

Talvez o maior pesadelo de um analista júnior, que ainda está dando os primeiros passos na carreira, é ser incomodado pelo chefe fora do horário de trabalho para executar tarefas essencialmente operacionais. E o pior é que isso é bastante frequente em áreas dinâmicas, como o mercado financeiro – analistas de Wall Street revelam que chegam a fazer 100 horas semanais.

Mas isso pode estar com os dias contados. O bilionário Orlando Bravo revelou que deixou de enviar e-mails frenéticos para o seu time às duas da manhã. E isso graças à inteligência artificial. "Eu os incomodo muito menos”, disse à CNBC. “À meia-noite consigo fazer algo muito rapidamente com IA, em vez de ligar para eles no meio da noite para fazer isso, o que de qualquer forma melhora a vida deles, que é o que eles querem", completou Bravo.

Na prática, o que tem acontecido é que essas tarefas operacionais, como apresentações, têm sido direcionadas para a tecnologia. Mas, para especialistas, não se trata de uma substituição dos profissionais, mas de um readequamento de demandas e prioridades. Bravo vê esse movimento com bons olhos e diz que isso permitirá aos profissionais juniores um amadurecimento mais rápido e a possibilidade de tocar tarefas estratégicas.

O fenômeno não é isolado. Em bancos de investimento, consultorias e gestoras ao redor do mundo, a adoção de ferramentas de IA têm reconfigurado a rotina de equipes inteiras. Tarefas que antes consumiam horas de um analista – consolidar dados em planilhas, formatar relatórios, redigir primeiras versões de memorandos – hoje são executadas em minutos por modelos de linguagem.

O que sobra para o profissional é justamente o que a máquina ainda não consegue entregar: julgamento, contexto e relações humanas.

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Não por acaso, grandes instituições financeiras têm acelerado os investimentos em IA. O Goldman Sachs, por exemplo, já utiliza ferramentas internas de geração de código e análise de documentos que, segundo a própria empresa, elevaram significativamente a produtividade de suas equipes.

A corrida, portanto, não é mais sobre se adotar ou não a IA, mas sobre quem consegue integrá-la de forma mais eficiente à operação.

Para os profissionais em início de carreira, o cenário é ambivalente. De um lado, a pressão por volume de trabalho operacional tende a diminuir. De outro, cresce a expectativa de que mesmo analistas juniores sejam capazes de interpretar resultados, propor soluções e se comunicar com clareza sobre questões complexas – habilidades que antes levavam anos para ser desenvolvidas no ritmo natural da progressão hierárquica. A IA, nesse sentido, comprime o tempo de aprendizado, mas eleva o patamar de entrada.

Bravo, que comanda a Thoma Bravo – uma das maiores gestoras de private equity focadas em tecnologia, com mais de US$ 180 bilhões sob gestão –, é um dos executivos mais vocal sobre o impacto da IA na dinâmica de trabalho.

Para ele, a tecnologia não enfraquece as equipes: pelo contrário, libera o potencial humano que ficava represado em demandas operacionais. A pergunta que fica para as organizações é como estruturar essa transição de forma que o ganho de produtividade se converta também em qualidade de vida – e não apenas em uma nova camada de exigências.