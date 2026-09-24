BMP completa 27 anos, vai além do crédito e se posiciona como ecossistema financeiro

Há 27 anos, o mercado de crédito tinha pouco espaço para operações que fugiam dos modelos tradicionais. Financiar um carro usado ou abrir um pequeno negócio, por exemplo, era ainda mais complicado. Sem os recursos de um grande banco, a BMP nasceu para preencher essa lacuna. E fez isso camada por camada: crédito, cobrança, estrutura e tecnologia.

No começo, a prioridade era conectar quem precisava de crédito a quem podia concedê-lo. Mas esse modelo mostrou uma falha importante. Empresas de outros setores conheciam seus clientes e entendiam o mercado, mas não podiam oferecer crédito.

Essa descoberta moldou os primeiros anos da instituição, que se dedicou a criar soluções para empresas. O foco era ajudá-las a aumentar a oferta de crédito aos seus clientes.

O ciclo mais desafiador da BMP

O período mais difícil veio na sequência. A crise financeira global de 2008 e a regulação do Banco Central em 2009 criaram uma dupla pressão para a empresa. De um lado, o crédito se retraía e a percepção de risco aumentava. De outro, a BMP precisava construir uma operação compatível com uma instituição financeira regulada.

"Aquele ciclo nos ensinou algo que carregamos até hoje", diz Marcelo Schucman, da BMP. "No mercado financeiro, crescer é importante. Mas sobreviver aos diferentes ciclos é o que comprova a consistência de um modelo."

Passar a responder diretamente pela solidez das operações mudou a forma de operar da empresa.

"Ser regulado não é apenas possuir uma autorização. É incorporar uma disciplina permanente. Cada produto precisa ser inovador, mas também sustentável, rastreável e adequado às regras do sistema financeiro", afirma Schucman.

Banking as a Service

Superado o ciclo mais duro, a BMP passou por outras transformações. A empresa, que antes se concentrava em crédito e cobrança, agora investe em estruturas para clientes. Ela integra crédito, mercado de capitais, dados e tecnologia em uma única operação. Para Schucman, o que não mudou em cada fase foi a confiança renovada de quem acreditou na BMP quando ela era pequena: parceiros e investidores.

Hoje, essa jornada se concentra em uma única plataforma. Ela reúne produtos regulados, originação e conexões com várias fontes de capital.

Na prática, o parceiro deixa de precisar de um fornecedor para cada etapa do negócio financeiro. Uma varejista, por exemplo, já entende como seus clientes compram, mas não consegue oferecer crédito a eles. A BMP entra aqui. Ela oferece produtos financeiros regulamentados e acesso ao capital que falta. Isso ajuda a transformar o conhecimento em uma oferta de crédito real.

BMP atende, ao todo, mais de 850 clientes ativos. Ao longo de sua trajetória, já processou mais de 100 milhões de propostas de crédito e chegou a processar mais de 100 mil propostas em apenas um minuto.

Ao falar em protagonismo no Banking as a Service no Brasil, a BMP se apoia na trajetória construída ao longo de 27 anos de mercado, com atuação pioneira no segmento e participação em marcos relevantes da evolução digital do setor financeiro. A empresa atribui essa posição à sua história de inovação, capacidade de execução e contribuição para o desenvolvimento do segmento.

A nova assinatura da BMP

É esse acúmulo de 27 anos que dá à BMP a base para o que a empresa chama de "Segundo Ato". Schucman conta que a empresa quer ser vista como uma plataforma que conecta capital, tecnologia e oportunidades, e não apenas como fornecedora de produtos financeiros isolados.

"Estar ao lado não significa apenas estar disponível quando tudo funciona", diz Schucman. "Significa participar da construção da solução, acompanhar a operação, enfrentar os momentos de pressão e continuar presente à medida que o parceiro cresce", completa.

É esse compromisso que a BMP traduz na campanha "Sempre ao Seu Lado".

Segundo Schucman, a BMP atua nos bastidores de centenas de negócios, muitas vezes sem aparecer para o cliente final. "Não queremos ser apenas a tecnologia contratada ou a instituição que viabiliza uma transação. Queremos ser o parceiro que ajuda o negócio a nascer, ganhar escala e atravessar os diferentes ciclos do mercado", resume.