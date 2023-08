Gal Gadot é confirmada para a sequência "Mulher Maravilha 3", diz portal

A atriz Gal Gadot foi confirmada para o filme "Mulher Maravilha 3". A produção, que terá nova direção com James Gunn e Peter Safran, começará as filmagens ainda em 2023 e ainda não tem data de estreia.

Em entrevista a "Comicbook", Gadot confirmou que irá para a sequência do filme e disse que é um prazer interpretar a super-heroína. "Eu amo interpretar a Mulher-Maravilha. É uma personagem tão próxima ao meu coração. Pelo que eu ouvi de James e Peter, nós vamos desenvolver o terceiro filme dela juntos", disse.

Gadot interpretou a Mulher-Maravilha em Batman vs. Superman e Liga da Justiça, além dos dois filmes solo da personagem, lançados em 2017 e 2020. A atriz havia questionado se iria participar da sequência em 2017, após artistas como Olivia Munn (The Newsroom), Natasha Henstridge (As Espiãs) e Ellen Page acusarem Bret Ratner, então produtor de Mulher Maravilha, de assédio sexual.

Sucesso de bilheteria

O sucesso primeiro filme de “Mulher-Maravilha” (2017), foi estrondoso. Com uma arrecadação de 821 milhões de dólares em bilheterias no mundo todo, 412 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, o longa marcou uma forte volta da heroína às telonas e é considerado o primeiro com uma mulher protagonista a atingir a marca.

No segundo filme, Mulher Maravilha 1984, a arrecadação foi de US$ 169,6 milhões. Em seu segundo fim de semana de exibição nos cinemas americanos o filme arrecadou um valor aproximado de 5,5 milhões de dólares em vendas de ingressos.

Quando estreia Mulher Maravilha 3 nos cinemas?

