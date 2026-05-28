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Lula classifica aprovação do fim da escala 6x1 como 'conquista histórica'

Presidente afirmou que seguirá atuando para garantir aprovação definitiva da proposta no Senado após vitória expressiva na Câmara

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a aprovação do fim da escala 6x1 pela Câmara dos Deputados representa uma “conquista histórica e civilizatória” e disse que continuará trabalhando pela aprovação da proposta no Senado.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou que as duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e acompanhar a vida familiar.

“Agradeço ao presidente Hugo Motta e também o apoio decisivo dos parlamentares que construíram ampla maioria na Câmara. A proposta agora segue para o Senado. Seguiremos trabalhando intensamente pela sua aprovação definitiva”, afirmou.

O texto foi aprovado com ampla margem na Câmara, somando 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno. No segundo turno, o placar foi de 461 a 19.

A proposta que reduz a jornada semanal e extingue a escala 6x1 é considerada prioritária pelo governo e deve avançar agora para análise no Senado.

Segundo aliados, o tema também pode ter peso político na agenda do Planalto.

*Com O Gobo

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