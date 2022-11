Gal Costa, um dos maiores nomes do MPB, morre aos 77 anos

A cantora Gal Costa, de 77 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 9. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Gal iria se apresentar no festival Primavera Sound, ocorrido em São Paulo no último fim de semana, porém sua participação foi cancelada. Segundo a equipe, a ausência foi para a recuperação da cantora, que realizou a retirada de um nódulo na fossa nasal.

A cirurgia foi realizada em setembro, desde então a cantora não voltou a se apresentar. Seu último show ocorreu no festival Coala, também em São Paulo.

Quem foi Gal Costa?

Nascida em Salvador, Gal Costa foi uma das maiores vozes do MPB desde o surgimento do movimento na década de 1960. Uma das pioneiras, se aproximou dos então adolescentes, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso, formando o grupo Doces Bárbaros.

Quando completou 20 anos, participou do álbum Tropicália ou Panis et Circensis", um dos maiores discos do movimento tropicalista. Em 1971, grava um compacto considerado mais importante de sua carreira, onde estão os grandes sucessos "Sua estupidez" (Roberto e Erasmo Carlos) e "Você não entende nada" (Caetano Veloso)

Ainda em 71, Gal Costa realiza um dos shows mais importantes da música brasileira, "Fa-Tal", dirigido por Waly Salomão e que gravado ao vivo gerou o disco que até hoje é considerado por muitos críticos como o mais importante de sua carreira.

