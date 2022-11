Aposta única leva prêmio de R$ 10 bilhões em loteria nos EUA; valor é o maior da história

Uma única aposta levou o prêmio recorde de US$ 2,04 bilhões da loteria americana Powerball nesta terça-feira, 8. Os números sorteados foram 10-33-41-47-56 e a Powerball foi 10, de acordo com informações da loteria. O bilhete foi vendido em Altadena, Califórnia.

Nenhum apostador acertou no no sábado os seis números sorteados para ganhar o prêmio, elevando o valor total em US$ 300 milhões para o sorteio que deveria acontecer na segunda-feira, para um total de US$ 1,9 bilhão – equivalente a cerca de 9,9 bilhões de reais em conversão direta.

Pessoas que normalmente não jogam na loteria decidiram apostar desta vez, o que provocou muitas filas nas agências. Um total de 16 apostadores acertaram os cinco primeiros números no sorteio de sábado, cada um embolsando US$ 1 milhão.

No entanto, a chance de acertar todos os seis números, em um bilhete que custa dois dólares, é de apenas uma em 292,2 milhões. Para se ter uma ideia, a probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo autoridades de saúde dos Estados Unidos. O ganhador pode escolher entre receber depósitos parcelados ao longo de 29 anos ou o valor total em um único pagamento. Esta última é a opção preferida para a maioria dos novos milionários.

Brasileiros também podem concorrer aos prêmios e, de acordo com o site oficial do jogo, não é necessário ser um cidadão americano ou residente para participar do Powerball. Também não há limitação de quem pode receber a premiação.

Como apostar na Powerball?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Powerball e escolha os números que deseja apostar. São cinco números principais e um número extra. Então, é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online. Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.