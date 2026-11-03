Que horas estreia o 7º e penúltimo episódio de 'VisionQuest' no Disney+?

A série "VisionQuest" entra na reta final nesta terça-feira, 3, com a estreia de seu sétimo e penúltimo episódio no Disney+. O novo capítulo tem lançamento previsto para as 23h, no horário de Brasília, uma hora depois dos episódios disponibilizados em outubro.

Estrelada por Paul Bettany, a série acompanha o Visão reconstruído após os acontecimentos de "WandaVision". A produção encerra a trilogia televisiva que começou em 2021 e passou por "Agatha Desde Sempre", lançada em 2024.

Quando será o último episódio?

A temporada tem oito episódios, e o encerramento está previsto para a terça-feira, 10. Os seis primeiros capítulos foram disponibilizados em duplas; os dois últimos ganharam lançamentos individuais, com uma semana de intervalo.

Qual é a história de 'VisionQuest'?

A trama acompanha Visão em busca de uma identidade após ser reconstruído e recuperar suas memórias. Vivendo escondido, o personagem consulta inteligências artificiais presentes em sua programação, entre elas J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H.

Entre essas presenças está Ultron, interpretado por James Spader, cuja influência coloca em disputa o caminho que o protagonista pretende seguir. A relação retoma a origem compartilhada dos personagens, apresentada em "Vingadores: Era de Ultron".

A jornada ganha outro rumo quando uma recompensa é oferecida por sua captura. Durante a fuga, Visão passa a acompanhar Thomas Shepard, vivido por Ruaridh Mollica, um jovem que pode ser a reencarnação de seu filho. O mistério conecta a aventura à história da família Maximoff.

Confira o trailer de 'VisionQuest'