Quais são os próximos feriados de 2026? Veja datas e pontos facultativos de novembro e dezembro

Depois do feriado de Finados, celebrado na segunda-feira, 2, os trabalhadores terão outras datas de folga até o fim de 2026. O próximo feriado nacional será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Neste ano, porém, a data cai em um domingo.

Na sequência, o calendário prevê o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro. Ambos serão celebrados em uma sexta-feira, o que permite prolongar o descanso até o fim de semana.

Além dos feriados nacionais, o calendário estabelece pontos facultativos nas tardes de 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano-Novo. A determinação vale para a administração pública federal e não obriga empresas privadas a liberar seus funcionários.

Estados e municípios também podem estabelecer feriados próprios, que garantem folgas adicionais aos moradores dessas localidades. As datas dependem da legislação de cada região.

Como funciona o trabalho nos feriados?

O funcionamento de estabelecimentos e serviços depende da atividade e das regras aplicáveis a cada setor. Serviços essenciais podem manter o atendimento, enquanto o comércio segue as normas coletivas e a legislação pertinente.

Para trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho em feriados deve ser compensado com folga em outro dia ou remunerado em dobro, conforme a legislação.

No regime de jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso (12x36), os feriados são considerados compensados pela remuneração mensal.

Já para autônomos e prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica (PJ), as condições dependem do que foi estabelecido em contrato.

Quais são os próximos feriados e pontos facultativos de 2026?

Novembro

15 de novembro (domingo): Proclamação da República — feriado nacional

20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra — feriado nacional

Dezembro

24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal — ponto facultativo após as 14h

25 de dezembro (sexta-feira): Natal — feriado nacional

31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 — ponto facultativo após as 14h

Quais são os feriados estaduais e municipais de novembro?