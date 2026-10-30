'Cinema em primeiro lugar': Disney tem 40 filmes brasileiros em desenvolvimento

A busca por criadores, roteiristas e histórias autênticas guia o novo momento da Disney no cinema brasileiro. Com a recente estreia de 100 Dias, filme sobre a trajetória de Amyr Klink, a companhia dá início a 2027 com 40 filmes brasileiros em vista, entre produções prontas para estreia no cinema até projetos em fase inicial de roteiro.

Foi o que contou Bruno Bluwol, diretor de Produções Locais da The Walt Disney Company Brasil, em entrevista à Casual EXAME. Com uma trajetória de 23 anos no mercado nacional por meio do selo Buena Vista International, a Disney já acumula mais de 100 títulos coproduzidos ou distribuídos no Brasil. A nova fase de expansão busca intensificar essa esteira de lançamentos, com projetos que vão de ficções dramáticas a animações, biografias e comédias.

"A gente vive uma crescente importante no número de produções locais. Buscamos ativamente criadores, produtores, diretores e artistas para desenvolver ideias do zero ou transformar peças de teatro e livros em cinema", explica Bluwol. "Acompanhamos o projeto desde a formação do roteiro, como foi o caso de 100 Dias, em que entramos ainda em 2020, ao lado do diretor Carlos Saldanha, para planejar toda a complexidade de efeitos e filmagens."

Cinema em primeiro lugar, streaming como segunda janela

Diferente de estratégias focadas exclusivamente no ambiente digital, a Disney mantém as salas de exibição como prioridade para os títulos brasileiros. A chegada ao catálogo do Disney+ acontece como uma segunda janela de distribuição, modelo aplicado desde a fundação do selo.

"Pensamos todos os nossos filmes para o cinema em primeiro lugar. Essa escolha direciona o desenvolvimento do roteiro, o cuidado com a fotografia, a escolha de elenco e os recursos de produção. A experiência cinematográfica é o foco principal. Quando um título funciona bem na tela grande e conquista a audiência, ele naturalmente tem um desempenho forte na janela posterior do streaming", avalia o executivo.

Entre as 40 produções em desenvolvimento, estão títulos que já entraram no calendário de estreias de 2027. É o caso de Nosso Lar 3, sequência com lançamento marcado para janeiro. A franquia já arrecadou quase R$ 63 milhões em bilheteria — R$ 31 milhões e 4 milhões de espectadores para o primeiro filme, de 2010, e R$ 31,8 milhões para cerca de 1,6 milhão de pessoas no segundo, que chegou aos cinemas em 2024.

Também estreiam no ano que vem Na Linha de Fogo, dirigido por Afonso Poyart; A Grande Virada, comédia com Fernando Caruso; No Jardim do Ogro, estrelado por Alice Braga; e Saltimbancos, animação brasileira dirigida por Carlos Saldanha (A Era do Gelo).

A amplitude dos lançamentos estende a atuação da empresa para além do público infantil e familiar, formato tradicionalmente associado à marca. O portfólio reúne parcerias com diferentes produtoras independentes espalhadas pelo país, em um esforço para diversificar a origem das narrativas e fortalecer o circuito comercial.

Parcerias com o mercado e força na indústria

A atuação da Disney no mercado audiovisual brasileiro destaca-se também pelo envolvimento precoce na cadeia produtiva. Em vez de focar apenas na compra de obras finalizadas, a equipe de produções locais costuma integrar as etapas iniciais de criação junto aos autores. Participa ativamente do desenvolvimento de roteiro e da estruturação do projeto, por exemplo.

Para o executivo, o investimento no setor exige uma visão de cooperação entre as distribuidoras e os exibidores para manter o público engajado na experiência da tela grande.

"O mercado de cinema cresce junto. Precisamos que a indústria se autoalimente e que outros filmes nacionais façam sucesso, pois o espectador que vai assistir a um longa vê os trailers, descobre novas produções nos cartazes e mantém o hábito de frequentar os cinemas", destaca Bluwol. "Buscamos essa diversidade de parceiros e narrativas únicas para cada momento."

Além de abastecer as salas de exibição no Brasil, a nova fase de produções visa amplificar a presença da cultura nacional no mercado internacional. A estratégia combina o circuito de festivais de cinema com a distribuição global viabilizada pela escala do streaming após a carreira comercial nos cinemas.

"O Brasil conta com um ecossistema criativo potente e talentos incríveis. O nosso papel é investir em histórias locais de alto impacto, construídas de forma que o público internacional consiga se conectar emocionalmente, garantindo que as nossas produções ganhem alcance em dezenas de países", conclui Bluwol.