Fracasso de 'A Noiva!' pode gerar prejuízo de US$ 90 mi para a Warner

O filme A Noiva!, dirigido por Maggie Gyllenhaal, estreou com baixa arrecadação nos cinemas e pode gerar um prejuízo próximo de US$ 90 milhões para a Warner Bros em seu primeiro ciclo comercial.

A produção arrecadou cerca de US$ 13,6 milhões no primeiro fim de semana. Desse total, aproximadamente US$ 7,3 milhões vieram do mercado norte-americano.

O desempenho interrompeu uma sequência de nove estreias consecutivas da Warner Bros na liderança das bilheterias.

Com orçamento estimado em US$ 80 milhões e cerca de US$ 65 milhões em gastos de marketing e distribuição global, o projeto pode registrar perdas significativas após o ciclo de exibição nos cinemas e no mercado doméstico.

Concorrência de Frankensteins

O longa é estrelado por Jessie Buckley e Christian Bale e apresenta uma releitura do universo de Frankenstein.

Analistas do portal Deadline apontam que a proximidade com outro lançamento baseado em Frankenstein pode ter afetado o interesse do público.

O filme dirigido por Guillermo del Toro registrou cerca de 33 milhões de visualizações na primeira semana.