Fracasso de 'A Noiva!' pode gerar prejuízo de US$ 90 mi para a Warner

A Noiva!: Jessie Buckley interpreta a noiva de Frankestein (Divulgação/Warner Bros)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de março de 2026 às 05h27.
O filme A Noiva!, dirigido por Maggie Gyllenhaal, estreou com baixa arrecadação nos cinemas e pode gerar um prejuízo próximo de US$ 90 milhões para a Warner Bros em seu primeiro ciclo comercial.
A produção arrecadou cerca de US$ 13,6 milhões no primeiro fim de semana. Desse total, aproximadamente US$ 7,3 milhões vieram do mercado norte-americano.
O desempenho interrompeu uma sequência de nove estreias consecutivas da Warner Bros na liderança das bilheterias.
Com orçamento estimado em US$ 80 milhões e cerca de US$ 65 milhões em gastos de marketing e distribuição global, o projeto pode registrar perdas significativas após o ciclo de exibição nos cinemas e no mercado doméstico.
O longa é estrelado por Jessie Buckley e Christian Bale e apresenta uma releitura do universo de Frankenstein.
Analistas do portal Deadline apontam que a proximidade com outro lançamento baseado em Frankenstein pode ter afetado o interesse do público.
O filme dirigido por Guillermo del Toro registrou cerca de 33 milhões de visualizações na primeira semana.