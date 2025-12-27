Fora do comum: 30 nomes de bebês para quem quer originalidade

Nomes: dos nórdicos ao mundo árabe, veja os nomes diferentes que têm conquistado pais
Redação Exame
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05h01.
Nos últimos anos, muitos pais têm buscado fugir do óbvio e apostar em nomes raros para os seus filhos, com sonoridade forte, origem cultural marcante e histórias pouco conhecidas.
Por isso, reunimos 30 ideias de nomes fora do comum, de origem europeia, nórdica, africana e árabe, que podem te ajudar na escolha do nome do seu bebê:
Esses nomes europeus fogem das listas tradicionais e carregam muito significado.
Elio – De origem grega, ligado ao sol.
Javier – Nome originário do País Basco, significa "casa nova" ou "castelo".
Iria – Nome raro da Espanha e Portugal, ligado a agricultura.
Noam – De origem hebraica, mas bastante usado na França, significa "paz".
Léonie – Versão francesa feminina de Leão.
Soren – De origem dinamarquesa, ligado à seriedade.
Maël – Nome popular na França e na Suíça, significa "príncipe".
Ayla – Presente em vários países europeus, associado à luz.
Santiago – Comum na Espanha, significa "aquele que vem no calcanhar".
Aitana – Nome espanhol, que remete a "montanha" ou "povo".
Inspirados na mitologia dos povos escandinavos, esses nomes têm sonoridade marcante e significados intensos.
Astrid – Força divina
Bjorn – Urso
Freya – Deusa do amor e da fertilidade
Ivar – Guerreiro arqueiro
Liv – Vida
Einar – Aquele que luta sozinho
Sigrid – Vitória bela
Rune – Símbolo secreto
Alva – Branca, luminosa
Kjell – Capacete, proteção
Ricos em significado, muitos desses nomes africanos estão ligados à espiritualidade, à natureza e à história familiar.
Ayana – Flor bonita
Zuri – Bonita, em suaíli
Kofi – Nascido na sexta-feira
Nala – Rainha, leoa
Omari – Próspero
Com sonoridade forte e significados profundos, os nomes árabes carregam tradição e religiosidade.
Amir – Príncipe, líder
Yara – Pequena borboleta ou amiga
Samir – Companheiro de conversa
Layla – Noite
Zayn – Beleza, graça