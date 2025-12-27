Pop

Fora do comum: 30 nomes de bebês para quem quer originalidade

Ideias de nomes pouco usados mostram como tradição e originalidade podem caminhar juntas na escolha do nome do bebê

Nomes: dos nórdicos ao mundo árabe, veja os nomes diferentes que têm conquistado pais

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05h01.

Nos últimos anos, muitos pais têm buscado fugir do óbvio e apostar em nomes raros para os seus filhos, com sonoridade forte, origem cultural marcante e histórias pouco conhecidas.

Por isso, reunimos 30 ideias de nomes fora do comum, de origem europeia, nórdica, africana e árabe, que podem te ajudar na escolha do nome do seu bebê:

Europeus

Esses nomes europeus fogem das listas tradicionais e carregam muito significado.

Elio – De origem grega, ligado ao sol.

Javier – Nome originário do País Basco, significa "casa nova" ou "castelo".

Iria – Nome raro da Espanha e Portugal, ligado a agricultura.

Noam – De origem hebraica, mas bastante usado na França, significa "paz".

Léonie – Versão francesa feminina de Leão.

Soren – De origem dinamarquesa, ligado à seriedade.

Maël – Nome popular na França e na Suíça, significa "príncipe".

Ayla – Presente em vários países europeus, associado à luz.

Santiago – Comum na Espanha, significa "aquele que vem no calcanhar".

Aitana – Nome espanhol, que remete a "montanha" ou "povo".

Nórdicos

Inspirados na mitologia dos povos escandinavos, esses nomes têm sonoridade marcante e significados intensos.

Astrid – Força divina

Bjorn – Urso

Freya – Deusa do amor e da fertilidade

Ivar – Guerreiro arqueiro

Liv – Vida

Einar – Aquele que luta sozinho

Sigrid – Vitória bela

Rune – Símbolo secreto

Alva – Branca, luminosa

Kjell – Capacete, proteção

Africanos

Ricos em significado, muitos desses nomes africanos estão ligados à espiritualidade, à natureza e à história familiar.

Ayana – Flor bonita

Zuri – Bonita, em suaíli

Kofi – Nascido na sexta-feira

Nala – Rainha, leoa

Omari – Próspero

Árabes

Com sonoridade forte e significados profundos, os nomes árabes carregam tradição e religiosidade.

Amir – Príncipe, líder

Yara – Pequena borboleta ou amiga

Samir – Companheiro de conversa

Layla – Noite

Zayn – Beleza, graça

