Fora do comum: 30 nomes de bebês para quem quer originalidade

Nos últimos anos, muitos pais têm buscado fugir do óbvio e apostar em nomes raros para os seus filhos, com sonoridade forte, origem cultural marcante e histórias pouco conhecidas.

Por isso, reunimos 30 ideias de nomes fora do comum, de origem europeia, nórdica, africana e árabe, que podem te ajudar na escolha do nome do seu bebê:

Europeus

Esses nomes europeus fogem das listas tradicionais e carregam muito significado.

Elio – De origem grega, ligado ao sol.

Javier – Nome originário do País Basco, significa "casa nova" ou "castelo".

Iria – Nome raro da Espanha e Portugal, ligado a agricultura.

Noam – De origem hebraica, mas bastante usado na França, significa "paz".

Léonie – Versão francesa feminina de Leão.

Soren – De origem dinamarquesa, ligado à seriedade.

Maël – Nome popular na França e na Suíça, significa "príncipe".

Ayla – Presente em vários países europeus, associado à luz.

Santiago – Comum na Espanha, significa "aquele que vem no calcanhar".

Aitana – Nome espanhol, que remete a "montanha" ou "povo".

Nórdicos

Inspirados na mitologia dos povos escandinavos, esses nomes têm sonoridade marcante e significados intensos.

Astrid – Força divina

Bjorn – Urso

Freya – Deusa do amor e da fertilidade

Ivar – Guerreiro arqueiro

Liv – Vida

Einar – Aquele que luta sozinho

Sigrid – Vitória bela

Rune – Símbolo secreto

Alva – Branca, luminosa

Kjell – Capacete, proteção

Africanos

Ricos em significado, muitos desses nomes africanos estão ligados à espiritualidade, à natureza e à história familiar.

Ayana – Flor bonita

Zuri – Bonita, em suaíli

Kofi – Nascido na sexta-feira

Nala – Rainha, leoa

Omari – Próspero

Árabes

Com sonoridade forte e significados profundos, os nomes árabes carregam tradição e religiosidade.

Amir – Príncipe, líder

Yara – Pequena borboleta ou amiga

Samir – Companheiro de conversa

Layla – Noite

Zayn – Beleza, graça