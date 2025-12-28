20 nomes de bebês que funcionam tanto no Brasil quanto no exterior

Em um mundo cada vez mais conectado, escolher um nome fácil de pronunciar em diferentes idiomas virou um critério importante. Alguns nomes conseguem manter boa sonoridade, escrita simples e significado claro tanto no Brasil quanto fora dele — especialmente em países da Europa e da América do Norte.

Por isso, montamos uma lista com 20 nomes que funcionam bem no Brasil e no exterior, tanto em documentos oficiais quanto no dia a dia:

1. Sofia

2. Iris

3. Maya

4. Luna

5. Zara

6. Ellen

7. Ayla

8. Naomi

9. Lina

10. Alma

11. Theo

12. Thomas

13. Leo

14. Hugo

15. Ian

16. Nico

17. Otto

18. Levi

19. Daniel

20. Milan