20 nomes de bebês que funcionam tanto no Brasil quanto no exterior

Bebês: ideias modernas que funcionam no Brasil e além das fronteiras (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h01.
Em um mundo cada vez mais conectado, escolher um nome fácil de pronunciar em diferentes idiomas virou um critério importante. Alguns nomes conseguem manter boa sonoridade, escrita simples e significado claro tanto no Brasil quanto fora dele — especialmente em países da Europa e da América do Norte.
Por isso, montamos uma lista com 20 nomes que funcionam bem no Brasil e no exterior, tanto em documentos oficiais quanto no dia a dia:
1. Sofia
2. Iris
3. Maya
4. Luna
5. Zara
6. Ellen
7. Ayla
8. Naomi
9. Lina
10. Alma
11. Theo
12. Thomas
13. Leo
14. Hugo
15. Ian
16. Nico
17. Otto
18. Levi
19. Daniel
20. Milan