Mesmo sem uma tecnologia tão avançada como os dias de hoje, o ano de 2006 foi marcado por filmes de grande impacto no cinema, com lançamentos que se tornaram referência em diferentes gêneros. De animações a dramas premiados, alguns títulos seguem relevantes no mercado audiovisual mesmo após 20 anos.
Entre as estreias daquele ano estão filmes como Carros, O Diabo Veste Prada e Os Infiltrados. Algumas dessas produções deram início a franquias.
Filmes que completam 20 anos em 2026
Confira abaixo a seleção de 10 filmes lançados em 2006 que ainda não foram esquecidos após 20 anos:
- Piratas do Caribe: O Baú da Morte
Segundo filme da saga, venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e teve outras indicações. Foi um dos grandes sucessos de bilheteria daquele ano.
- O Diabo Veste Prada
A comédia dramática estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep virou fenômeno cultural. A sequência está prevista para estrear em 30 de abril de 2026.
- O Labirinto do Fauno
Dirigido por Guillermo del Toro, o longa se passa no pós-Guerra Civil Espanhola e mistura fantasia e realismo. Foi amplamente premiado e é considerado um dos filmes mais importantes do diretor.
- Carros
A animação da Pixar apresentou Relâmpago McQueen e deu início a uma franquia que se expandiu com sequências, produtos licenciados e série derivada.
- À Procura da Felicidade
Estrelado por Will Smith e seu filho, Jaden Smith, o drama é baseado em uma história real e se tornou um dos filmes mais emblemáticos da carreira do ator.
- Uma Noite no Museu
Primeira parte da trilogia protagonizada por Ben Stiller, mistura comédia e fantasia em uma aventura ambientada dentro de um museu. Seguiu com duas sequências nos anos seguintes.
- O Grande Truque
Dirigido por Christopher Nolan, o filme traz rivalidade entre mágicos no século XIX, com atuações de Christian Bale, Hugh Jackman e Scarlett Johansson.
- Os Infiltrados
Longa dirigido por Martin Scorsese, venceu o Oscar de Melhor Filme. Conta com Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon em um enredo policial com reviravoltas.
- 007 – Cassino Royale
Marcou a estreia de Daniel Craig no papel de James Bond. O filme apresentou uma abordagem mais realista e sombria para o personagem.
- O Código Da Vinci
Adaptado da obra de Dan Brown, o filme protagonizado por Tom Hanks gerou debates e polêmicas por seu conteúdo envolvendo temas religiosos.