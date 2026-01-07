Pop

Filmes que completam 20 anos em 2026

Lista reúne animações, dramas, suspenses e franquias que seguem marcando gerações

Meryl Streep e Anne Hathaway em 'O Diabo Veste Prada 2': filme tem estreia prevista para o dia 1º de maio de 2026 (The Walt Disney Company/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07h21.

Mesmo sem uma tecnologia tão avançada como os dias de hoje, o ano de 2006 foi marcado por filmes de grande impacto no cinema, com lançamentos que se tornaram referência em diferentes gêneros. De animações a dramas premiados, alguns títulos seguem relevantes no mercado audiovisual mesmo após 20 anos.

Entre as estreias daquele ano estão filmes como Carros, O Diabo Veste Prada e Os Infiltrados. Algumas dessas produções deram início a franquias.

Confira abaixo a seleção de 10 filmes lançados em 2006 que ainda não foram esquecidos após 20 anos:

  • Piratas do Caribe: O Baú da Morte
    Segundo filme da saga, venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e teve outras indicações. Foi um dos grandes sucessos de bilheteria daquele ano.
  • O Diabo Veste Prada
    A comédia dramática estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep virou fenômeno cultural. A sequência está prevista para estrear em 30 de abril de 2026.
  • O Labirinto do Fauno
    Dirigido por Guillermo del Toro, o longa se passa no pós-Guerra Civil Espanhola e mistura fantasia e realismo. Foi amplamente premiado e é considerado um dos filmes mais importantes do diretor.
  • Carros
    A animação da Pixar apresentou Relâmpago McQueen e deu início a uma franquia que se expandiu com sequências, produtos licenciados e série derivada.
  • À Procura da Felicidade
    Estrelado por Will Smith e seu filho, Jaden Smith, o drama é baseado em uma história real e se tornou um dos filmes mais emblemáticos da carreira do ator.
  • Uma Noite no Museu
    Primeira parte da trilogia protagonizada por Ben Stiller, mistura comédia e fantasia em uma aventura ambientada dentro de um museu. Seguiu com duas sequências nos anos seguintes.
  • O Grande Truque
    Dirigido por Christopher Nolan, o filme traz rivalidade entre mágicos no século XIX, com atuações de Christian Bale, Hugh Jackman e Scarlett Johansson.
  • Os Infiltrados
    Longa dirigido por Martin Scorsese, venceu o Oscar de Melhor Filme. Conta com Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon em um enredo policial com reviravoltas.
  • 007 – Cassino Royale
    Marcou a estreia de Daniel Craig no papel de James Bond. O filme apresentou uma abordagem mais realista e sombria para o personagem.
  • O Código Da Vinci
    Adaptado da obra de Dan Brown, o filme protagonizado por Tom Hanks gerou debates e polêmicas por seu conteúdo envolvendo temas religiosos.
