Mesmo sem uma tecnologia tão avançada como os dias de hoje, o ano de 2006 foi marcado por filmes de grande impacto no cinema, com lançamentos que se tornaram referência em diferentes gêneros. De animações a dramas premiados, alguns títulos seguem relevantes no mercado audiovisual mesmo após 20 anos.

Entre as estreias daquele ano estão filmes como Carros, O Diabo Veste Prada e Os Infiltrados. Algumas dessas produções deram início a franquias.

Filmes que completam 20 anos em 2026

Confira abaixo a seleção de 10 filmes lançados em 2006 que ainda não foram esquecidos após 20 anos: