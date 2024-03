Aquecimento do Oscar 2024: quantas estatuetas Martin Scorsese já ganhou?

Para quem ama cinema, é difícil não ter algum filme de Martin Scorsese na lista de favoritos. Em 2024, o renomado cineasta norte-americano concorre ao Oscar de Melhor Direção por "Assassinos da Lua das Flores" (2023).

Além do reconhecimento de sua obra mais recente, Scorsese tem mais um motivo para celebrar. Nesta edição, ele se tornou o cineasta vivo com o maior número de indicações ao prêmio de direção, totalizando 10.

“É profundamente gratificante receber este reconhecimento da Academia, para mim e para tantos dos meus colaboradores em ‘Assassinos da Lua das Flores’”, declarou à imprensa norte-americana.

“Foi uma experiência notável fazer este filme, trabalhar em conjunto com a comunidade Osage para contar a história de uma verdadeira tragédia americana, escondida nas sombras da cultura oficial durante tanto tempo”, acrescentou.

Com a mais recente indicação, Scorsese ultrapassou Steven Spielberg, que acumula nove indicações na mesma categoria.

A primeira vez que Scorsese foi indicado na categoria de melhor direção foi em 1981, por "Touro Indomável" (1980). Desde então, ele recebeu indicações por "A Última Tentação de Cristo" (1989), "Os Bons Companheiros" (1991), "Gangues de Nova York" (2003), "O Aviador" (2005), "Os Infiltrados" (2007), "A Invenção de Hugo Cabret" (2012), "O Lobo de Wall Street" (2013) e "O Irlandês" (2020).

Fora do circuito do Oscar, ele também tem no currículo outras obras bastante conhecidas, como: "A Época da Inocência" (1993), "Ilha do Medo" (2010), "Taxi Driver" (1976) e "Cassino" (1995).

Quantas vezes Martin Scorsese ganhou o Oscar?

Apesar de ter um impressionante número de indicações ao prêmio, o diretor ganhou apenas uma vez como Melhor Diretor, com "Os Infiltrados" (2006).

Nesse aspecto, Spielberg tem a vantagem, pois já venceu na categoria duas vezes com "A Lista de Schindler" (1994) e em "O Resgate do Soldado Ryan" (1999), segundo o site "The Hollywood Reporter".

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

