'O Diabo Veste Prada 2' ganha 1º trailer, com Meryl Streep e Anne Hathaway; assista

"O Diabo Veste Prada 2": novo filme traz novamente Meryl Streep e Anne Hathaway (Fox/Divulgação)
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h24.
Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 15h30.
O primeiro teaser trailer de "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado nesta quarta-feira, 12, pela 20th Century Fox, após uma longa espera dos fãs pela sequência do longa de 2006.
Acompanhado pela icônica música "Vogue", de Madonna, o vídeo traz Meryl Streep e Anne Hathaway de volta aos papéis de Miranda Priestly e Andy Sachs, respectivamente.
Além das duas protagonistas, Emily Blunt e Stanley Tucci também retornarão para a sequência. O ator Kenneth Branagh se junta ao elenco, interpretando o marido de Miranda Priestly.
De acordo com a Variety, "O Diabo Veste Prada 2" acompanhará Miranda Priestly, editora-chefe da revista Runway, enfrentando os desafios de se manter no topo de sua carreira em um contexto onde o jornalismo impresso está em declínio.
A história coloca Miranda em confronto com Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, que agora é uma poderosa executiva em um conglomerado de luxo — o tipo de anunciante que Priestly precisa atrair para garantir o sucesso de sua revista.
A estreia de "O Diabo Veste Prada 2" nos cinemas está marcada para 1º de maio de 2026.