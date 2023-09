Olivia Rodrigo lança clipe gravado com Iphone 15 Pro; veja

Nesta terça-feira, 12, ocorreu o lançamento do Iphone 15 pela Apple. Em colaboração com a empresa, a cantora Olivia Rodrigo lançou o videoclipe "get him back!", que foi gravado com a câmera do aparelho.

O vídeo impressiona pela edição e resolução da imagem. Embora a maioria dos clientes da Apple não tenha habilidades de edição para produzir um videoclipe como esse, a produção mostra a qualidade do novo aparelho.

O destaque do clipe são as várias interpretações de Olivia no mesmo cenário. No início, é possível ver o recurso "modo retrato", onde há possibilidade de desfocar facilmente um fundo da imagem.

Além disso, a configuração de três lentes do iPhone 15 Pro também é mostrada na produção.

Veja o clipe:

Quais são os destaques do iPhone 15?

Mantendo a tendência do último lançamento, os iPhones 15 e 15 Plus exibem telas de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. Contudo, a Apple ressalta que a luminosidade máxima agora alcança até 2000 nits.

Uma inovação visual é a incorporação das cores no vidro dos dispositivos, resultando em acabamentos inéditos nos aparelhos.

As opções de cores para o iPhone 15 incluem: rosa, verde-amarelo, azul e preto.

Apenas 2 câmeras

No conjunto fotográfico, houve uma atualização no sistema de câmeras. O modelo base iPhone 15 agora possui um sensor principal de 48 megapixels, similar à série iPhone 14 Pro do ano passado.

Esse sensor permite modos de zoom óptico de 1x e 2x, além da tradicional lente ultra-wide de 0.5x.

O modo retrato também foi otimizado. A Apple destaca que as fotos em modo retrato oferecem uma performance superior em baixa luminosidade.

Uma funcionalidade interessante é que este modo será ativado automaticamente ao focar um assunto com a câmera principal.

Outros recursos

Em seu núcleo, os dispositivos são impulsionados pelo chip A16 Bionic, o mesmo dos modelos iPhone 14 Pro. O A16 abriga uma CPU de seis núcleos e uma GPU de 5 núcleos.

No quesito bateria, o iPhone 15 mantém a mesma duração que o iPhone 14, enquanto o iPhone 15 Plus promete uma vida útil ainda maior, beneficiada por uma bateria interna ampliada.