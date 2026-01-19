Investidor que previu crise de 2008 vê desastre bilionário com inteligência artificial

O investidor Michael Burry, conhecido pela aposta contra o mercado imobiliário retratada em "A grande volta", voltou a fazer alertas sobre distorções financeiras — desta vez, mirando o setor de inteligência artificial.

Em debate com o cofundador da Anthropic, Jack Clark, e o podcaster Dwarkesh Patel, Burry afirmou que empresas como Microsoft e Alphabet estão desperdiçando trilhões em chips e data centers que se tornarão rapidamente obsoletos, movidas por uma pressão competitiva sem retorno claro.

Para ilustrar o argumento, Burry recorreu a um episódio dos anos 1960 envolvendo Warren Buffett. Ao adquirir a loja de departamentos Hochschild-Kohn, Buffett teve de instalar uma escada rolante apenas porque o concorrente do outro lado da rua havia feito o mesmo — um investimento sem ganho competitivo.

“Nenhum se beneficiou. Não houve melhora durável de margem ou custo. Ambos continuaram exatamente no mesmo lugar. É assim que a maioria das implementações de IA vai terminar”, escreveu Burry em sua newsletter.

Segundo ele, o setor de tecnologia já ultrapassou a fase em que novos aportes geram valorização em bolsa. Agora começa o período em que os custos reais e a ausência de receita ficam evidentes.

Ele prevê uma queda ou estagnação no emprego tecnológico nos próximos anos, impulsionada por um “longo período de desaceleração”.

Nvidia, Palantir e a sorte na tempestade

Burry nomeou Nvidia e Palantir como os “cartazes” da bolha da IA. Para ele, são empresas que se beneficiaram por acaso da estrutura que já possuíam, mas sem garantias de sustentabilidade.

A Nvidia, segundo o investidor, é uma “solução suja e faminta por energia”, temporariamente dominante até que surjam alternativas mais eficientes. Já a Palantir teria um CEO que “não demonstra confiança”, ao criticar publicamente investidores pessimistas com a ação.

Chatbots, encanadores e médicos

O investidor listou três surpresas no ciclo recente da IA: a queda de desempenho do Google, o impacto imediato do ChatGPT, e a sobrevivência da Nvidia mesmo com soluções mais eficientes disponíveis.

Ele também ironizou a tese de que profissões técnicas seriam à prova de automação. Citou o chatbot Claude, da Anthropic, como alternativa real ao trabalho de encanadores e eletricistas em atendimentos domésticos.

Burry ainda fez um alerta sobre o uso excessivo de IA por profissionais de áreas críticas.