Quem é Olivia Rodrigo? Saiba tudo sobre a nova queridinha da Geração Z

Nas últimas semanas, as redes sociais foram dominadas por um nome em comum -- desconhecido por grande parte da população que está de fora da geração Z: Olivia Rodrigo. A cantora e atriz, de 18 anos, ganhou ainda mais fama ao lançar um single, chamado Drivers License, que já tem mais de 780 milhões de reproduções no Spotify e alcançou o 1º lugar na Billboard Hot 100 em outros países além dos Estados Unidos, como Austrália, Irlanda, Holanda e Reino Unido.

Com o single, a cantora é, atualmente, detentora do recorde do Spotify de transmissões diárias de uma mesma música, com 17 milhões de "streams" da música em 24 horas. A música tem um tom dramático, em que a letra aborda a tristeza por um término de namoro ao mesmo tempo em que foi possível conseguir a carteira de motorista -- frustrando as expectativas de conseguir visitar o(a) amado(a) de maneira mais fácil. Fã de Taylor Swift, a cantora compartilhou em seu instagram a felicidade por ter alcançado notoriedade e por aparecer no ranking ao lado de sua ídola.

Depois do sucesso da primeira música lançada, a cantora emendou mais duas, divulgadas recentemente: "Deja Vu", que alcançou a 8ª posição no ranking da Billboard, e "Good 4 U", que também alcançou a primeira posição. Em maio deste ano, a artista lançou seu primeiro álbum, Sour.

Apesar de parecer um fenômeno recente, a cantora já era conhecida pelo público mais jovem por seus papéis na TV. No canal Disney Channel, ela interpretou Paige Olvera na série Bizaardvark e Nini-Salazar-Roberts na série High School Musical: The Musical, no serviço de streaming da mesma plataforma.

Nascida na Califórnia, Olivia Isabel Rodrigo tem descendência filipina e começou a atuar em 2015. No ano seguinte, veio o papel em Bizaardvark, em que esteve presente por três temporadas. No último ano, ela assinou contrato com a Interscope Records, controlada pelo Universal Music Group -- e a mesma gravadora de outros artistas que movimentam o público jovem, como o BlackPink, grupo feminino de K-Pop, e Billie Eilish, também cantora pop.

Polêmica nas redes sociais

Com toda a fama, a cantora também tem milhões de fãs nas redes sociais. São mais de 10 milhões no Instagram e quase 7 milhões no TikTok -- uma das redes sociais preferidas pela geração Z.

Inclusive, foi nas redes sociais que surgiu uma polêmica recente atrelada ao nome da cantora: fãs de Taylor Swift foram "tirar satisfação" com Olivia Rodrigo porque a cantora de 18 anos enviou um kit de divulgação de seu álbum para Kim Kardashian -- com quem Taylor Swift não tem uma relação boa por causa de polêmicas atreladas a Kanye West (ex marido da socialite) como o discurso do rapper no MTV Music Awards 2009 e os direitos autorais da música "Famous". Os fãs de Swift não gostaram e começaram a comentar emojis de cobra nas fotos da cantora, como um símbolo da 'traição' entre Olivia e Taylor. A cantora de 31 anos não se pronunciou sobre o ocorrido.

Independentemente das polêmicas, fato é que Olivia Rodrigo parece ter firmado seu lugar ao sol dentro do showbiz. Com uma longa carreira pela frente, a artista já é apontada como uma das novas promessas do pop.