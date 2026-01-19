Como consultar o resultado do vestibular FGV? Confira datas e horários

Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Fundação Getulio Vargas (FGV) podem consultar o resultado da segunda chamada a partir das 18h do dia 19 de janeiro. A divulgação contempla os cursos de Administração, Direito e Economia.

A publicação será feita no site vestibular.fgv.br. As informações foram retiradas do Edital Unificado 1º/2026, disponível no portal da instituição.

Passo a passo para consultar o resultado

Para verificar se foi convocado na segunda chamada do vestibular FGV, o candidato deve seguir os seguintes passos:

Acessar o site vestibular.fgv.br Localizar a área destinada ao vestibular 2026 Clicar no link da 2ª chamada Consultar a lista de aprovados ou fazer login com os dados de inscrição, conforme orientação do edital

A lista é divulgada por curso e unidade.

Até quando vai a matrícula da 2ª chamada?

Os candidatos convocados nesta nova chamada devem ficar atentos aos seguintes prazos:

Etapa 1 – Upload de documentos digitais

De 19/01 (às 10h) até 22/01/2026 no site vestibular.fgv.br

Etapa 2 – Assinatura digital de documentos

Deve ser concluída até 23/01/2026, impreterivelmente , por meio do link enviado por e-mail ao candidato

Etapa 3 – Envio de outros documentos via Aluno Online

Cronograma será publicado nos canais da SRA (Secretaria de Registros Acadêmicos) e Escolas da FGV, através do site aol.fgv.br.

Vai ter 3ª chamada?

A lista de convocados da terceira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 18h, caso restem vagas. As matrículas da 3ª chamada serão feitas entre 28 e 30 de janeiro, com envio final de documentos até 02/02/2026.

O início do semestre letivo está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Os alunos que optarem por desistir da vaga têm até o dia 27 de janeiro de 2026 para formalizar o cancelamento.

Veja as principais datas: