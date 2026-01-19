Como consultar o resultado do vestibular FGV? Confira datas e horários

Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05h00.
Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Fundação Getulio Vargas (FGV) podem consultar o resultado da segunda chamada a partir das 18h do dia 19 de janeiro. A divulgação contempla os cursos de Administração, Direito e Economia.
A publicação será feita no site vestibular.fgv.br. As informações foram retiradas do Edital Unificado 1º/2026, disponível no portal da instituição.
Para verificar se foi convocado na segunda chamada do vestibular FGV, o candidato deve seguir os seguintes passos:
Acessar o site vestibular.fgv.br
Localizar a área destinada ao vestibular 2026
Clicar no link da 2ª chamada
Consultar a lista de aprovados ou fazer login com os dados de inscrição, conforme orientação do edital
A lista é divulgada por curso e unidade.
Os candidatos convocados nesta nova chamada devem ficar atentos aos seguintes prazos:
Etapa 1 – Upload de documentos digitais
De 19/01 (às 10h) até 22/01/2026 no site vestibular.fgv.br
Etapa 2 – Assinatura digital de documentos
Deve ser concluída até 23/01/2026, impreterivelmente, por meio do link enviado por e-mail ao candidato
Etapa 3 – Envio de outros documentos via Aluno Online
Cronograma será publicado nos canais da SRA (Secretaria de Registros Acadêmicos) e Escolas da FGV, através do site aol.fgv.br.
A lista de convocados da terceira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 18h, caso restem vagas. As matrículas da 3ª chamada serão feitas entre 28 e 30 de janeiro, com envio final de documentos até 02/02/2026.
O início do semestre letivo está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Os alunos que optarem por desistir da vaga têm até o dia 27 de janeiro de 2026 para formalizar o cancelamento.
|Etapa
|Data
|Canal
|Divulgação da 2ª chamada
|Dia 16/01/2026, às 18h
|vestibular.fgv.br
|Matrícula – upload de documentos
|De 19/01 a 22/01/2026 (a partir das 10h)
|vestibular.fgv.br
|Assinatura digital da matrícula
|Até 23/01/2026
|E-mail do(a) candidato(a)
|Resultado de bolsas de estudo
|26/01/2026, às 18h
|vestibular.fgv.br
|Lista da 3ª chamada (se houver)
|26/01/2026, após as 18h
|vestibular.fgv.br
|Início das aulas
|09/02/2026
|Presencial – FGV SP