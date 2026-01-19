Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como consultar o resultado do vestibular FGV? Confira datas e horários

Matrículas devem ser feitas entre os dias 19 e 22 de janeiro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05h00.

Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Fundação Getulio Vargas (FGV) podem consultar o resultado da segunda chamada a partir das 18h do dia 19 de janeiro. A divulgação contempla os cursos de Administração, Direito e Economia.

A publicação será feita no site vestibular.fgv.br. As informações foram retiradas do Edital Unificado 1º/2026, disponível no portal da instituição.

Passo a passo para consultar o resultado

Para verificar se foi convocado na segunda chamada do vestibular FGV, o candidato deve seguir os seguintes passos:

  1. Acessar o site vestibular.fgv.br

  2. Localizar a área destinada ao vestibular 2026

  3. Clicar no link da 2ª chamada

  4. Consultar a lista de aprovados ou fazer login com os dados de inscrição, conforme orientação do edital

A lista é divulgada por curso e unidade.

Até quando vai a matrícula da 2ª chamada?

Os candidatos convocados nesta nova chamada devem ficar atentos aos seguintes prazos:

  • Etapa 1 – Upload de documentos digitais
    De 19/01 (às 10h) até 22/01/2026 no site vestibular.fgv.br

  • Etapa 2 – Assinatura digital de documentos
    Deve ser concluída até 23/01/2026, impreterivelmente, por meio do link enviado por e-mail ao candidato

  • Etapa 3 – Envio de outros documentos via Aluno Online
    Cronograma será publicado nos canais da SRA (Secretaria de Registros Acadêmicos) e Escolas da FGV, através do site aol.fgv.br.

Vai ter 3ª chamada?

A lista de convocados da terceira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 18h, caso restem vagas. As matrículas da 3ª chamada serão feitas entre 28 e 30 de janeiro, com envio final de documentos até 02/02/2026.

O início do semestre letivo está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Os alunos que optarem por desistir da vaga têm até o dia 27 de janeiro de 2026 para formalizar o cancelamento.

Veja as principais datas:

EtapaDataCanal
Divulgação da 2ª chamadaDia 16/01/2026, às 18hvestibular.fgv.br
Matrícula – upload de documentosDe 19/01 a 22/01/2026 (a partir das 10h)vestibular.fgv.br
Assinatura digital da matrículaAté 23/01/2026E-mail do(a) candidato(a)
Resultado de bolsas de estudo26/01/2026, às 18hvestibular.fgv.br
Lista da 3ª chamada (se houver)26/01/2026, após as 18hvestibular.fgv.br
Início das aulas09/02/2026Presencial – FGV SP
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoEscola de Negócios Saint PaulGraduação Escola de Negócios Saint PaulSaint Paul

Mais de Carreira

Síndrome de domingo: o que é e qual a relação com a NR-1

Eleições em Portugal: por que isso também importa ao Brasil

Que horas sai o resultado do vestibular FGV 2026? Veja cronograma

O benefício número 1 que mantém as pessoas felizes no trabalho, segundo executiva da Finlândia

Mais na Exame

Pop

BBB 26: saiba como votar e veja quem está no Paredão

Brasil

Sisu 2026: inscrições começam nesta segunda; veja passo a passo

Carreira

Síndrome de domingo: o que é e qual a relação com a NR-1

Mundo

Socialista supera previsões e enfrenta a direita no 2º turno em Portugal